Берое постигна победа срещу Септември в Първа лига

Първенство на България по футбол, мач от 16-ия кръг на efbet Лига между отборите на Берое и Септември Берое - Септември - 2:0 (0:0)голмайстор: 1:0 Леандро Годой 7, 2:0 Алберто Салидо 53стадион: "Берое"главен съдия: Любослав Любомировжълти картони:-