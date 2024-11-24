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Берое постигна победа срещу Септември в Първа лига

Христо Бонински
Берое постигна победа срещу Септември в Първа лига
Берое постигна победа срещу Септември в Първа лига
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПК)
Стара Загора,  
24.11.2024 14:15
 (БТА)

Мачове от 16-ия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране:

Берое Стара Загора - Септември София - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Сантяго Годой 7, 2:0 Алберто Салидо 54 

по-късно днес: 
ЦСКА 1948 - Черно море
ЦСКА-София - Лудогорец

в понеделник:
Славия - Крумовград


от събота:
Левски София - Локомотив София          - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 19, 2:0 Кристиан Димитров 38
пропусната дузпа: Марин Петков 18 (Левски)

Ботев Пловдив - Ботев Враца             - 3:1 (2:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Нвачукву 33, 2:0 Вини Трибуле 45+1, 2:1 Давид Суарес 58, 3:1 Алекса Мараш 90+2 
червен картон: Мартин Дичев 70 (Ботев Враца)

Арда Кърджали - Локомотив Пловдив       - 4:2 (3:1)
голмайстори: 1:0 Станислал Иванов 26, 2:0 Димитър Велковски 28, 2:1 Владимир Медвед 45+1, 3:1 Ефе Али 45+2-автогол, 4:1 Борислав Цонев 57, 4:2 Димитър Илиев 77-дузпа

от петък:
Спартак Варна - Хебър Пазарджик         - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахемдов 9, 2:0 Антонио Вутов 14, 3:0 Ахмед Ахмедов 55, 4:0 Ахмед Ахмедов 66-дузпа

временно класиране:  
 1. Лудогорец       14 13   1   0   28:2    40 точки
 2. Ботев (Пд)      15 11   1   3   18:7    34
 3. Левски          16 10   1   5   29:13   31
 4. Спартак (Вн)    16  9   3   4   22:16   30
 5. Арда            16  9   3   4   23:18   30
 6. Черно море      15  8   4   3   17:8    28
 7. Берое           16  7   3   6   15:12   24
 8. ЦСКА-София      15  5   3   7   17:16   18
 9. Славия          15  5   2   8   16:20   17
10. ЦСКА 1948       15  3   7   5   17:19   16
11. Крумовград      15  4   4   7   11:16   16
12. Септември       16  5   1  10   14:24   16
13. Локомотив (Пд)  16  4   5   7   18:26   14 
14. Ботев (Вр)      16  3   3  10   12:30   12
15. Локомотив (Сф)  16  2   5   9    9:26   11  
16. Хебър           16  1   6   9   12:26    9

/ХБ/

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24.11.2024 14:19

Берое се наложи над Септември в среща от 16-ия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от 16-ия кръг на efbet Лига между отборите на Берое и Септември Берое - Септември  - 2:0 (0:0)голмайстор: 1:0 Леандро Годой 7, 2:0 Алберто Салидо 53стадион: "Берое"главен съдия: Любослав Любомировжълти картони:-

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