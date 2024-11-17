Локомотив Горна Оряховица завърши наравно срещу дубъла на ЦСКА

Срещи от 17-ия кръг на Втора лига по футбол: Локомотив (Горна Оряховица) - ЦСКА II - 1:1 от събота: Миньор (Перник) - Пирин (Благоевград) - 1:1 Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово) - 2:3 Струмска слава (Радомир) - Монтана - 0:1 Ботев II (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) - 2:0 Етър (Велико Търново) - Несебър - 3:0 Марек (Дупница) - Спартак (Плевен) - 3:0 Дунав (Русе) - Спортист (Своге) - 2:1 Ловеч - Добруджа (Добрич) - 0:1 в понеделник: ЦСКА 1948 II (София) - Фратрия Класиране: 1. Пирин (Благоевград) 17 11 5 1 29:16 38 точки 2. Монтана 17 11 5 1 24:6 38 3. Добруджа (Добрич) 17 10 5 2 33:9 35 4. Марек (Дупница) 17 7 7 3 21:12 28 5. Спартак (Плевен) 17 8 4 5 19:20 28 6. Беласица (Петрич) 17 8 3 6 22:17 27 7. Янтра (Габрово) 17 8 3 6 25:17 27 8. Етър (Велико Търново) 17 8 3 6 29:26 27 9. Дунав (Русе) 17 7 5 5 22:22 26 10. Лудогорец II (Разград) 16 7 4 5 26:21 25 11. ЦСКА II (София) 17 6 5 6 18:16 23 12. ФК ЦСКА 1948 II (София) 16 6 2 8 25:23 20

14. Локомотив (Горна Оряховица) 17 6 2 9 15:20 20 13. Фратрия (Бенковски) 16 5 5 6 15:17 20 15. Ловеч 17 5 3 9 10:14 18 16. Миньор (Перник) 17 4 5 8 13:20 17 17. Ботев II (Пловдив) 17 4 2 11 12:31 14 18. Струмска слава (Радомир) 16 2 5 9 11:27 11 19. Спортист (Своге) 17 2 5 10 10:21 11 20. Несебър 17 2 4 11 10:34 10