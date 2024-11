Иниеста купи датски клуб от трета дивизия

Бившият полузащитник на Барселона Андрес Иниеста обяви, че той и неговата компания Never Say Never (NSN) са купили датския футболен клуб Хелзингор. Тимът е основан през 2005 година. Отборът играе домакинските си мачове на стадион с общ капацитет над 4000 зрители.

В момента Хелзингор играе в третата по сила дивизия в страната. През сезон 2017/18 участва в датската Суперлига.

„Футболът и спортът като цяло са това, което харесвам. Това, което казват, е много положително. Уверен съм, че мога да се присъединя към клуба и да се опитам да внеса целия си опит, натрупан в различни условия, и да се опитам да развия и подобря всичко“, цитира Sport TV2 думите на Иниеста.

Футболистът се оттегли от игра през октомври тази година на 40-годишна възраст. Последният му клуб беше Емирейтс от ОАЕ.

Като част от Барселона той стана шампион на Испания девет пъти, спечели Купата на Краля шест пъти и ликува с Шампионската лига четири пъти. Освен това е световен шампион и двукратен европейски шампион.