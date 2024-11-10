10 човека от ЦСКА 1948 взеха точка от Хебър (Пазарджик) в среща от 15-ия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 15-ия кръг на efbet лига: Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 1:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Парвизджон Умарбаев 20, 1:1 Атанас Кабов 60-дузпа Червен картон: Теодор Иванов (ЦСКА 1948) - 12-а минута от 15:00 часа: ЦСКА-София - Крумовград от 17:30 часа: Спартак (Варна) - Лудогорец от събота: Левски - Септември - 2:3 (1:2) голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 1:1 Борислав Рупанов 41,

1:2 Асен Чандъров 45+1, 2:2 Кристиан Димитров 66, 2:3 Борислав Рупанов 71 Славия - Локомотив (Пловдив) - 2:1 (2:0) голмайстори: 2:0 Иван Минчев 18, 31-дузпа, 2:1 Хуан Переа 50 Берое - Черно море - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Клаудиу Кешеру 46 от петък: Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 61, 2:0 Ехидже Укаки 68 Арда - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Чинонсо Офор 19, 2:0 Станислав Иванов 58 временно класиране: 1. Лудогорец 13 12 1 0 25:1 37 точки 2. Ботев (Пд) 14 10 1 3 15:6 31 3. Черно море 15 8 4 3 17:8 28 4. Левски 15 9 1 5 27:13 28 5. Спартак (Вн) 14 8 3 3 17:13 27 6. Арда 15 8 3 4 19:16 27 7. Берое 15 6 3 6 13:12 21 8. Славия 15 5 2 8 16:20 17 9. ЦСКА-София 14 5 2 7 15:14 17 10. ЦСКА 1948 15 3 7 5 17:19 16 11. Септември 15 5 1 9 14:22 16 12. Крумовград 14 4 3 7 9:14 15 13. Локомотив (Пд) 15 3 5 7 16:22 14 14. Ботев (Вр) 15 3 3 9 11:27 12 15. Локомотив (Сф) 15 2 5 8 9:24 11 16. Хебър 15 1 6 8 12:22 9