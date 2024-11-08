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Лацио победи Порто и е единственият отбор с пълен актив в Лига Европа

Асен Даскалов
Лацио победи Порто и е единственият отбор с пълен актив в Лига Европа
Лацио победи Порто и е единственият отбор с пълен актив в Лига Европа
AP Photo/Gregorio Borgia
София,  
08.11.2024 00:33
 (БТА) 
Мачове от четвъртия в турнира по футбол Лига Европа:

Бодьо/Глимт (Норвегия) - Карабах (Азербайджан)          1:2
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Славия Прага (Чехия)    1:0
Елфсборг (Швеция) - Брага (Португалия)                  1:1
ФКСБ (Румъншия) - Мидтиланд (Дания)                     2:0
Галатасарай (Турция) - Тотнъм (Англия)                  3:2
Лудогорец (България) - Атлетик Билбао (Испания)         1:2
Ница (Франция) - Твенте (Нидерландия)                   2:2
Олимпиакос (Гърция) - Рейнджърс (Шотландия)             1:1
Унион Сен Жилоаз (Белгия) - Рома (Италия)               1:1 
Аякс (Нидерландия) - Макаби Тел Авив (Израел)           5:0
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Фенербахче (Турция)          3:1       
Динамо Киев (Украйна) - Ференцварош (Унгария)           0:4
Хофенхайм (Германия) - Олимпик Лион (Франция)           2:2
Лацио (Италия) - Порто (Португалия)                     2:1
Манчестър Юнайтед (Англия) - ПАОК (Гърция)              2:0
Виктория Пилзен (Чехия) - Реал Сосиедад (Испания)       2:1
Рига (Латвия) - Андерлехт (Белгия)                      1:1

    временно класиране:
 1. Лацио    		4 4 0 0 11:2	12 точки
 2. Аякс        	4 3 1 0 13:1    10 
 3. Галатасарай         4 3 1 0 12:8	10 
 4. Айнтрахт Франкфурт  4 3 1 0  8:4	10 
 5. Андерлехт        	4 3 1 0  7:3	10 
 6. Атлетик Билбао   	4 3 1 0  6:2	10 
 7. Тотнъм          	4 3 0 1  8:4	 9 
 8. ФКСБ	        4 3 0 1  7:5	 9 
 9. Олимпик Лион        4 2 1 1  8:4	 7 
10. Рейнджърс     	4 2 1 1  8:5	 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
34. Лудогорец       	4 0 1 3  1:6     1

/ГК/

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