Лацио победи Порто и е единственият отбор с пълен актив в Лига Европа

site.btaЛацио победи Порто и е единственият отбор с пълен актив в Лига Европа
Мачове от четвъртия в турнира по футбол Лига Европа: Бодьо/Глимт (Норвегия) - Карабах (Азербайджан) 1:2 Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Славия Прага (Чехия) 1:0 Елфсборг (Швеция) - Брага (Португалия) 1:1 ФКСБ (Румъншия) - Мидтиланд (Дания) 2:0 Галатасарай (Турция) - Тотнъм (Англия) 3:2 Лудогорец (България) - Атлетик Билбао (Испания) 1:2 Ница (Франция) - Твенте (Нидерландия) 2:2 Олимпиакос (Гърция) - Рейнджърс (Шотландия) 1:1 Унион Сен Жилоаз (Белгия) - Рома (Италия) 1:1 Аякс (Нидерландия) - Макаби Тел Авив (Израел) 5:0 АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Фенербахче (Турция) 3:1 Динамо Киев (Украйна) - Ференцварош (Унгария) 0:4 Хофенхайм (Германия) - Олимпик Лион (Франция) 2:2 Лацио (Италия) - Порто (Португалия) 2:1 Манчестър Юнайтед (Англия) - ПАОК (Гърция) 2:0 Виктория Пилзен (Чехия) - Реал Сосиедад (Испания) 2:1 Рига (Латвия) - Андерлехт (Белгия) 1:1 временно класиране: 1. Лацио 4 4 0 0 11:2 12 точки 2. Аякс 4 3 1 0 13:1 10 3. Галатасарай 4 3 1 0 12:8 10 4. Айнтрахт Франкфурт 4 3 1 0 8:4 10 5. Андерлехт 4 3 1 0 7:3 10 6. Атлетик Билбао 4 3 1 0 6:2 10 7. Тотнъм 4 3 0 1 8:4 9 8. ФКСБ 4 3 0 1 7:5 9 9. Олимпик Лион 4 2 1 1 8:4 7 10. Рейнджърс 4 2 1 1 8:5 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34. Лудогорец 4 0 1 3 1:6 1
/ГК/
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