Беше ни по-трудно от очакваното, призна нападателят на Атлетик Билбао Нико Уилямс след победата срещу българския шампион Лудогорец

Виждам реализираното от мен попадение като малка награда, радостен е голмайсторът за Атлетик Билбао Нико Серано след успеха срещу Лудогорец
Изказвания след мача от турнира Лига Европа между Лудогорец и Атлетик Билбао (1:2)
Изказвания след мача от Лига Европа между Лудогорец и Атлетик Билбао (1:2):
Иняки Уилямс (нападател на Атлетик Билбао):
"Много съм щастлив от победата. Знаехме, че ще бъде много трудно, но и беше може би повече от очакваното. Пропуснах едно положение и си помислих, че това може би не е нашата вечер. След това отмина разочарованието.
Беше доста студено. В Баския регион също е студено. Това също до някаква степен оказа влияние върху нашата игра."
/ГК/
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