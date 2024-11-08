Беше ни по-трудно от очакваното, призна нападателят на Атлетик Билбао Нико Уилямс след победата срещу българския шампион Лудогорец

Изказвания след мача от Лига Европа между Лудогорец и Атлетик Билбао (1:2):

Иняки Уилямс (нападател на Атлетик Билбао):

"Много съм щастлив от победата. Знаехме, че ще бъде много трудно, но и беше може би повече от очакваното. Пропуснах едно положение и си помислих, че това може би не е нашата вечер. След това отмина разочарованието.

Беше доста студено. В Баския регион също е студено. Това също до някаква степен оказа влияние върху нашата игра."