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Берое победи Левски като гост в мач от 13-ия кръг на efbet Лига

Ивайло Георгиев
Берое победи Левски като гост в мач от 13-ия кръг на efbet Лига
Берое победи Левски като гост в мач от 13-ия кръг на efbet Лига
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЕВ), архив
София,  
25.10.2024 20:54
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг на efbet Лига:

Левски - Берое (Стара Загора) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Хуан Пинеда 63, 0:2 Леандро Годой 83

Арда (Кърджали) - Септември (София) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 32, 2:0 Чинонсо Офор 40, 2:1 Бертран Фурие 89
пропусната дузпа: Борислав Цонев 83 (Арда)

Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Вини Трибуле 6

в събота:
Хебър (Пазарджик) - Крумовград
Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948

от сряда:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Бернардо Коуто 87 
червени картони: Мартин Паскалев 58 (Локомотив), Бернардо Коуто 88 (Спартак)

от четвъртък:
Славия - Локомотив 1929 (София) - 3:2 (3:1)
голмайстори:  1:0 Куентин Зеедорф 9, 2:0 Иван Минчев 16, 2:1 Анте Аралица 37, 
3:1 Владимир Николов 45+4, 3:2 Анте Аралица 64

ЦСКА-София - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 42, 2:0 Матиас Фаетон 80

временно класиране:
 1. Лудогорец       11 10   1   0   19:1    31 точки
 2. Ботев (Пд)      12  9   1   2   13:5    28
 3. Левски          13  9   1   3   24:8    28
 4. Спартак (Вн)    13  7   3   3   16:13   24
 5. Черно море      13  6   4   3   14:7    22
 6. Арда            13  6   3   4   15:16   21
 7. Берое           13  5   2   6   12:10   17
 8. ЦСКА 1948       11  3   5   3   14:11   14
 9. Крумовград      12  4   2   6    9:13   14
10. Славия          13  4   2   7   12:15   14
11. ЦСКА-София      12  4   1   7   10:11   13
12. Локомотив (Пд)  13  3   4   6   13:18   13
13. Локомотив (Сф)  13  2   5   6    9:20   11
14. Септември       13  3   1   9   10:20   10
15. Ботев (Вр)      13  2   3   8    8:23    9
16. Хебър           12  1   4   7   11:18    7

/АВ/

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