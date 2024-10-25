Берое победи Левски като гост в мач от 13-ия кръг на efbet Лига

Футболистите на Берое дадоха 100% от себе си и това им помогна да стигна до победата срещу Левски с 2:0 в мач от българското първенство по футбол, заяви старши треньорът Хосу Урибе. Хуан Пинеда и Леандро Годой вкараха за старозагорския тим през