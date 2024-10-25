Берое победи Левски като гост в мач от 13-ия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг на efbet Лига:
Левски - Берое (Стара Загора) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Хуан Пинеда 63, 0:2 Леандро Годой 83
Арда (Кърджали) - Септември (София) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Тонислав Йорданов 32, 2:0 Чинонсо Офор 40, 2:1 Бертран Фурие 89
пропусната дузпа: Борислав Цонев 83 (Арда)
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Вини Трибуле 6
в събота:
Хебър (Пазарджик) - Крумовград
Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948
от сряда:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Бернардо Коуто 87
червени картони: Мартин Паскалев 58 (Локомотив), Бернардо Коуто 88 (Спартак)
от четвъртък:
Славия - Локомотив 1929 (София) - 3:2 (3:1)
голмайстори: 1:0 Куентин Зеедорф 9, 2:0 Иван Минчев 16, 2:1 Анте Аралица 37,
3:1 Владимир Николов 45+4, 3:2 Анте Аралица 64
ЦСКА-София - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 42, 2:0 Матиас Фаетон 80
временно класиране:
1. Лудогорец 11 10 1 0 19:1 31 точки
2. Ботев (Пд) 12 9 1 2 13:5 28
3. Левски 13 9 1 3 24:8 28
4. Спартак (Вн) 13 7 3 3 16:13 24
5. Черно море 13 6 4 3 14:7 22
6. Арда 13 6 3 4 15:16 21
7. Берое 13 5 2 6 12:10 17
8. ЦСКА 1948 11 3 5 3 14:11 14
9. Крумовград 12 4 2 6 9:13 14
10. Славия 13 4 2 7 12:15 14
11. ЦСКА-София 12 4 1 7 10:11 13
12. Локомотив (Пд) 13 3 4 6 13:18 13
13. Локомотив (Сф) 13 2 5 6 9:20 11
14. Септември 13 3 1 9 10:20 10
15. Ботев (Вр) 13 2 3 8 8:23 9
16. Хебър 12 1 4 7 11:18 7
/АВ/