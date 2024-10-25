Лацио, Тотнъм и Андерлехт са начело на класирането в Лига Европа след победи в третия кръг

Футболен турнир Лига Европа, трети кръг от предварителната фаза:
Андерлехт (Белгия) - Лудогорец (България) 2:0
Атлетик Билбао (Испания) - Славия Прага (Чехия) 1:0
Порто (Португалия) - Хофенхайм (Германия) 2:0
Фенербахче (Турция) - Манчестър Юнайтед (Англия) 1:1
Олимпик Лион (Франция) - Бешикташ (Турция) 0:1
Малмьо (Швеция) - Олимпиакос (Гърция) 0:1
Рейнджърс (Шотландия) - ФК ФКСБ (Румъния) 4:0
Тотнъм (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерлания) 1:0
Твенте (Нидерландия) - Лацио (Италия) 0:2
Рома (Италия) - Динамо Киев (Украйна) 1:0
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - РФС (Латвия) 1:0
Ференцварош (Унгария) - Ница (Франция) 1:0
Макаби Тел Авив (Израел) - Реал Сосиедад (Испания) 1:2
Мидтиланд (Дания) - Унион Сен-Жилоа (Белгия) 1:0
ПАОК (Гърция) - Виктория Пилзен (Чехия) 2:2
Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерлания) 0:3
от сряда:
Брага (Португалия) - Будьо/Глимт (Норвегия) 1:2
Галатарасай (Турция) - Елфсборг (Швеция) 4:3
Топ 10 в класирането на Лига Европа:
1. Лацио 3 3 0 0 9:1 9 точки
2. Тотнъм 3 3 0 0 6:1 9
3. Андерлехт 3 3 0 0 6:2 9
4. Аякс Амстердам 3 2 1 0 8:1 7
5. Галатасарай 3 2 1 0 9:6 7
6. Айнтрахт Франкфурт 3 2 1 0 7:4 7
7. Мидтиланд 3 2 1 0 4:1 7
8. Атлетик Билбао 3 2 1 0 4:1 7
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9. Будьо/Глимт 3 2 1 0 5:3 7
10. Олимпик Лион 3 2 0 1 6:2 6
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33. Лудогорец 3 0 1 2 0:4 1
* Топ 8 в Лига Европа пропуска първия елиминационен кръг през пролетта.
/АВ/