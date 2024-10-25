Лацио, Тотнъм и Андерлехт са начело на класирането в Лига Европа след победи в третия кръг

Лудогорец игра смело, но мачът с Андерлехт стана труден след червения картон през първото полувреме, заяви футболистът на разградчани Оливие Вердон след поражението с 0:2 в двубой от третия кръг на предварителната фаза в Лига Европа. "Бяхме смели.