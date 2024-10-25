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Лацио, Тотнъм и Андерлехт са начело на класирането в Лига Европа след победи в третия кръг

Ивайло Георгиев
Лацио, Тотнъм и Андерлехт са начело на класирането в Лига Европа след победи в третия кръг
Лацио, Тотнъм и Андерлехт са начело на класирането в Лига Европа след победи в третия кръг
Густав Исаксен (ляво) се радва след втория гол на Лацио в Нидерландия / Снимка: AP Photo/Peter Dejong
София,  
25.10.2024 00:09
 (БТА) 
Футболен турнир Лига Европа, трети кръг от предварителната фаза:

Андерлехт (Белгия) - Лудогорец (България)           2:0
Атлетик Билбао (Испания) - Славия Прага (Чехия)     1:0
Порто (Португалия) - Хофенхайм (Германия)           2:0
Фенербахче (Турция) - Манчестър Юнайтед (Англия)    1:1
Олимпик Лион (Франция) - Бешикташ (Турция)          0:1
Малмьо (Швеция) - Олимпиакос (Гърция)               0:1
Рейнджърс (Шотландия) - ФК ФКСБ (Румъния)           4:0
Тотнъм (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерлания)           1:0
Твенте (Нидерландия) - Лацио (Италия)               0:2
Рома (Италия) - Динамо Киев (Украйна)               1:0
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - РФС (Латвия)        1:0
Ференцварош (Унгария) - Ница (Франция)              1:0
Макаби Тел Авив (Израел) - Реал Сосиедад (Испания)  1:2
Мидтиланд (Дания) - Унион Сен-Жилоа (Белгия)        1:0
ПАОК (Гърция) - Виктория Пилзен (Чехия)             2:2
Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерлания)           0:3

от сряда:
Брага (Португалия) - Будьо/Глимт (Норвегия)         1:2
Галатарасай (Турция) - Елфсборг (Швеция)            4:3

Топ 10 в класирането на Лига Европа:
1. Лацио                3  3 0 0  9:1   9 точки
2. Тотнъм               3  3 0 0  6:1   9
3. Андерлехт            3  3 0 0  6:2   9
4. Аякс Амстердам       3  2 1 0  8:1   7 
5. Галатасарай          3  2 1 0  9:6   7
6. Айнтрахт Франкфурт   3  2 1 0  7:4   7
7. Мидтиланд            3  2 1 0  4:1   7
8. Атлетик Билбао       3  2 1 0  4:1   7
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9. Будьо/Глимт          3  2 1 0  5:3   7
10. Олимпик Лион        3  2 0 1  6:2   6
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33. Лудогорец           3  0 1 2  0:4   1
* Топ 8 в Лига Европа пропуска първия елиминационен кръг през пролетта.

/АВ/

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