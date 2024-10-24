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Пет отбора оглавиха класирането в Лига Европа с по седем точки

Ивайло Георгиев
Пет отбора оглавиха класирането в Лига Европа с по седем точки
Пет отбора оглавиха класирането в Лига Европа с по седем точки
Аякс е първенец след три безответни гола срещу Карабах / Снимка: AP Photo
София,  
24.10.2024 21:49
 (БТА) 
Футболен турнир Лига Европа, трети кръг от предварителната фаза:

Рома (Италия) - Динамо Киев (Украйна)               1:0
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - РФС (Латвия)        1:0
Ференцварош (Унгария) - Ница (Франция)              1:0
Макаби Тел Авив (Израел) - Реал Сосиедад (Испания)  1:2
Мидтиланд (Дания) - Унион Сен-Жилоа (Белгия)        1:0
ПАОК (Гърция) - Виктория Пилзен (Чехия)             2:2
Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерлания)           0:3

по-късно днес:
Андерлехт (Белгия) - Лудогорец (България)
Атлетик Билбао (Испания) - Славия Прага (Чехия)
Порто (Португалия) - Хофенхайм (Германия)
Фенербахче (Турция) - Манчестър Юнайтед (Англия)
Олимпик Лион (Франция) - Бешикташ (Турция)
Малмьо (Швеция) - Олимпиакос (Гърция)
Рейнджърс (Шотландия) - ФК ФКСБ (Румъния)
Тотнъм (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерлания)
Твенте (Нидерландия) - Лацио (Италия)

от сряда:
Брага (Португалия) - Будьо/Глимт (Норвегия)         1:2
Галатарасай (Турция) - Елфсборг (Швеция)            4:3

Топ 10 в класирането на Лига Европа:
1. Аякс Амстердам       3  2 1 0  8:1   7 точки
2. Галатасарай          3  2 1 0  9:6   7
3. Айнтрахт Франкфурт   3  2 1 0  7:4   7
4. Мидтиланд            3  2 1 0  4:1   7
5. Будьо/Глимт          3  2 1 0  5:3   7
6. Лацио                2  2 0 0  7:1   6
7. Олимпик Лион         2  2 0 0  6:1   6
8. Тотнъм               2  2 0 0  5:1   6
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9. ФКСБ                 2  2 0 0  5:1   6
10. Андерлехт           2  2 0 0  4:2   6
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29. Лудогорец           2  0 1 1  0:2   1
* Топ 8 в Лига Европа пропуска първия елиминационен кръг през пролетта.

/ИК/

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