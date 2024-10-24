Пет отбора оглавиха класирането в Лига Европа с по седем точки

Футболен турнир Лига Европа, трети кръг от предварителната фаза: Рома (Италия) - Динамо Киев (Украйна) 1:0 Айнтрахт Франкфурт (Германия) - РФС (Латвия) 1:0 Ференцварош (Унгария) - Ница (Франция) 1:0 Макаби Тел Авив (Израел) - Реал Сосиедад (Испания) 1:2 Мидтиланд (Дания) - Унион Сен-Жилоа (Белгия) 1:0 ПАОК (Гърция) - Виктория Пилзен (Чехия) 2:2 Карабах (Азербайджан) - Аякс (Нидерлания) 0:3 по-късно днес: Андерлехт (Белгия) - Лудогорец (България) Атлетик Билбао (Испания) - Славия Прага (Чехия) Порто (Португалия) - Хофенхайм (Германия) Фенербахче (Турция) - Манчестър Юнайтед (Англия) Олимпик Лион (Франция) - Бешикташ (Турция) Малмьо (Швеция) - Олимпиакос (Гърция) Рейнджърс (Шотландия) - ФК ФКСБ (Румъния) Тотнъм (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерлания) Твенте (Нидерландия) - Лацио (Италия) от сряда: Брага (Португалия) - Будьо/Глимт (Норвегия) 1:2 Галатарасай (Турция) - Елфсборг (Швеция) 4:3 Топ 10 в класирането на Лига Европа: 1. Аякс Амстердам 3 2 1 0 8:1 7 точки 2. Галатасарай 3 2 1 0 9:6 7 3. Айнтрахт Франкфурт 3 2 1 0 7:4 7 4. Мидтиланд 3 2 1 0 4:1 7 5. Будьо/Глимт 3 2 1 0 5:3 7 6. Лацио 2 2 0 0 7:1 6 7. Олимпик Лион 2 2 0 0 6:1 6 8. Тотнъм 2 2 0 0 5:1 6 ----------------------------------------- 9. ФКСБ 2 2 0 0 5:1 6 10. Андерлехт 2 2 0 0 4:2 6 ----------------------------------------- 29. Лудогорец 2 0 1 1 0:2 1 * Топ 8 в Лига Европа пропуска първия елиминационен кръг през пролетта.