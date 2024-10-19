Ботев Пловдив постигна минимален успех срещу Славия

Първенство на България по футбол, срещи от отложения осми кръг в Първа професионална лига: Левски - ЦСКА-София - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Кристиан Макун 86 Локомотив (София) - Крумовград - 0:0 Ботев (Пловдив) - Славия - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Николай Минков 60 в неделя : Черно море - Хебър Септември - Лудогорец в понеделник: ЦСКА 1948 - Арда от петък: Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78 Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0 временно класиране: 1. Лудогорец 10 9 1 0 17:1 28 точки 2. Левски 12 9 1 2 24:6 28 3. Ботев (Пд) 11 8 1 2 12:5 25 4. Спартак (Вн) 12 6 3 3 15:13 21 5. Черно море 11 5 4 2 13:6 19 6. Берое 12 5 2 5 10:10 17 7. Арда 11 4 3 4 11:14 15 8. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14 9. Крумовград 12 4 2 6 9:13 14 10. Локомотив (Пд) 12 3 4 5 13:17 13 11. Славия 12 3 2 7 9:13 11 12. Локомотив (Сф) 12 2 5 5 7:17 11 13. ЦСКА-София 11 3 1 7 8:11 10 14. Септември 11 3 1 7 9:16 10 15. Ботев (Вр) 12 2 3 7 8:21 9 16. Хебър 11 1 4 6 11:17 7