Левски победи ЦСКА-София с гол в самия край на дербито

Голмайсторът на Левски в дербито Кристиан Макун бе определен за най-добър играч в дербито с ЦСКА-София, след като донесе успеха на тима. "Знаем, че дербито е много важно и специално за всички. Ние бяхме много добре подготвени. Те са в дъното на