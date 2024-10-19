Локомотив София и Крумовград не успяха да си отбележат гол в среща от Първа лига

Треньорът на Локомотив София Антон Велков: "Не мисля, че някой от двата тима може да съжалява, че сме изпуснали победата"
Старши треньорът на Локомотив София Антон Велков заяви след равенството 0:0 при домакинството на Крумовград
Първенство на България по футбол, срещи от отложения осми кръг в Първа професионална лига:
Локомотив (София) - Крумовград - 0:0
по-късно днес:
Левски - ЦСКА-София - от 15.45 часа
Ботев (Пловдив) - Славия - от 18:45 часа
в неделя :
Черно море - Хебър
Септември - Лудогорец
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда
от петък:
Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
временно класиране: 1. Лудогорец 10 9 1 0 17:1 28 точки 2. Левски 11 8 1 2 23:6 25 3. Ботев (Пд) 10 7 1 2 11:5 22 4. Спартак (Вн) 12 6 3 3 15:13 21 5. Черно море 11 5 4 2 13:6 19 6. Берое 12 5 2 5 10:10 17 7. Арда 11 4 3 4 11:14 15 8. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14 9. Крумовград 12 4 2 6 9:13 14 10. Локомотив (Пд) 12 3 4 5 13:17 13 11. Славия 11 3 2 6 9:12 11 12. Локомотив (Сф) 12 2 5 5 7:17 11 13. ЦСКА-София 10 3 1 6 8:10 10 14. Септември 11 3 1 7 9:16 10 15. Ботев (Вр) 12 2 3 7 8:21 9 16. Хебър 11 1 4 6 11:17 7
/КМ/
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