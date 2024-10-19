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Локомотив София и Крумовград не успяха да си отбележат гол в среща от Първа лига

Кремена Младенова
Локомотив София и Крумовград не успяха да си отбележат гол в среща от Първа лига
Локомотив София и Крумовград не успяха да си отбележат гол в среща от Първа лига
снимка: БТА
София,  
19.10.2024 14:40
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от отложения осми кръг в Първа професионална лига:

Локомотив (София) - Крумовград - 0:0

по-късно днес:
Левски - ЦСКА-София - от 15.45 часа

Ботев (Пловдив) - Славия - от 18:45 часа

в неделя :
Черно море - Хебър
Септември - Лудогорец

в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда

от петък:
Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

временно класиране:
1. Лудогорец       10  9   1   0   17:1    28 точки
2. Левски          11  8   1   2   23:6    25
3. Ботев (Пд)      10  7   1   2   11:5    22
4. Спартак (Вн)    12  6   3   3   15:13   21
5. Черно море      11  5   4   2   13:6    19
6. Берое           12  5   2   5   10:10   17
7. Арда            11  4   3   4   11:14   15
8. ЦСКА 1948       10  3   5   2   13:9    14
9. Крумовград      12  4   2   6   9:13    14
10. Локомотив (Пд) 12  3   4   5   13:17   13
11. Славия         11  3   2   6   9:12    11
12. Локомотив (Сф) 12  2   5   5   7:17    11
13. ЦСКА-София     10  3   1   6   8:10    10
14. Септември      11  3   1   7   9:16    10
15. Ботев (Вр)     12  2   3   7   8:21    9
16. Хебър          11  1   4   6   11:17   7

/КМ/

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