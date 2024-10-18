Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив) направиха нулево равенство

Първа футболна лига, VIII кръг
Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
Утре от 12:45 часа:
Локомотив (София) - Крумовград
От 15:45 часа:
Левски - ЦСКА-София
От 18:45 часа:
Ботев (Пловдив) - Славия
В неделя от 16:45 часа:
Черно море - Хебър
От 19:15 часа:
Септември - Лудогорец
В понеделник от 18:00 часа:
ЦСКА 1948 - Арда
Класиране:
1. Лудогорец 10 9 1 0 17:1 28
2. Левски 11 8 1 2 23:6 25
3. Ботев (Пд) 10 7 1 2 11:5 22
4. Спартак (Вн) 12 6 3 3 15:13 21
5. Черно море 11 5 4 2 13:6 19
6. Берое 12 5 2 5 10:10 17
7. Арда 11 4 3 4 11:14 15
8. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14
9. Локомотив (Пд) 12 3 4 5 13:17 13
10. Крумовград 11 4 1 6 9:13 13
11. Славия 11 3 2 6 9:12 11
12. ЦСКА-София 10 3 1 6 8:10 10
13. Септември 11 3 1 7 9:16 10
14. Локомотив (Сф) 11 2 4 5 7:17 10
15. Ботев (Вр) 12 2 3 7 8:21 9
16. Хебър 11 1 4 6 11:17 7
/ХБ/