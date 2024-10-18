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Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив) направиха нулево равенство

Христо Бонински
Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив) направиха нулево равенство
Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив) направиха нулево равенство
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
Враца,  
18.10.2024 21:24
 (БТА)

Първа футболна лига, VIII кръг

Берое - Спартак (Варна) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Енцо Еспиноса 26, 2:0 Исмаел Ферер 40, 3:0 Сантяго Годой 78

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

Утре от 12:45 часа:
Локомотив (София) - Крумовград

От 15:45 часа:
Левски - ЦСКА-София

От 18:45 часа:
Ботев (Пловдив) - Славия

В неделя от 16:45 часа:
Черно море - Хебър

От 19:15 часа:
Септември - Лудогорец

В понеделник от 18:00 часа:
ЦСКА 1948 - Арда

Класиране:
1. Лудогорец    10  9   1   0   17:1    28
2. Левски   11  8   1   2   23:6    25
3. Ботев (Пд)   10  7   1   2   11:5    22
4. Спартак (Вн) 12  6   3   3   15:13   21
5. Черно море   11  5   4   2   13:6    19
6. Берое    12  5   2   5   10:10    17
7. Арда 11  4   3   4   11:14   15
8. ЦСКА 1948    10  3   5   2   13:9    14
9. Локомотив (Пд)  12  3   4   5   13:17   13
10. Крумовград   11  4   1   6   9:13    13
11. Славия  11  3   2   6   9:12    11
12. ЦСКА-София  10  3   1   6   8:10    10
13. Септември   11  3   1   7   9:16    10
14. Локомотив (Сф)  11  2   4   5   7:17    10
15. Ботев (Вр)  12  2   3   7   8:21    9
16. Хебър   11  1   4   6   11:17   7

/ХБ/

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