Ботев (Враца) и Локомотив (Пловдив) направиха нулево равенство

Треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев остана доволен от раздаването на тима си срещу Локомотив (Пловдив), като съжали, че отборът му не е спечелил трите точки. "За да не победим Локомотив, ни липсваше известна доза късмет и класа. Мисля, че през