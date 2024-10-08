Георги Стоянов ще ръководи дербито от първия кръг в турнира за Купата на България между Черноморец Бургас и Етър Велико Търново

Съдийски назначения за мачовете от първия кръг в турнира за Купата на България по футбол за сезон 2024/25:



13 октомври 2024 година, неделя, 13:00 часа:

Ботев Нови Пазар - Фратрия Варна

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Михаел Николаев Денчев

АС2: Петър Николаев Михов

4-ти: Христо Митков Минчев

СН: Александър Ангелов Атанасов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Академик Свищов - Монтана 1921

ГС: Владимир Николаев Кирилов

АС1: Борислав Борисов Борисов

АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Христофор Страцимиров Петков

СН: Иво Величков Боев



13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Левски 2007 гара Левски - Спортист 2009 Своге

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Георги Спасов Славов



13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Рилски спортист-2011 Самоков - ФК Дунав Русе

ГС: Любомир Николаев Вушовски

АС1: Мартин Викторов Михайлов

АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ти: Мурад Халил Адем

СН: Антон Янков Терзиев

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Аксаково - Янтра 2019 Габрово

ГС: Светослав Иванов Лазаров

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Мартин Иванов Димитров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Ком-Берковица - Пирин 22 Благоевград

ГС: Мартин Иванов Марков

АС1: Венелин Павлов Иванов

АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ти: Кристиан Кирилов Бучев

СН: Веселин Мишев Добриянов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Кюстендил - Марек 1915 Дупница

ГС: Димитър Цолов Буров

АС1: Георги Димчев Великов

АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Черноломец-1919 Попово - ФК Ловеч

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Богомил Севдалинов Димитров

АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ти: Георги Георгиев Новачев

СН: Йосиф Петров Ронков



13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Саяна Хасково - Локомотив Горна Оряховица

ГС: Денислав Йорданов Сталев

АС1: Цветан Гошов Горанов

АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ти: Тодор Димитров Тодоров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Марица 1921 Пловдив - Беласица Петрич

ГС: Кристина Георгиева Георгиева

АС1: Павлета Веселинова Рашкова

АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ти: Георги Иванов Иванов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Локомотив Мездра - Несебър

ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Александър Христов Апостолов

АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Владимир Йорданов Владимиров



13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Розова долина Казанлък - Струмска слава 1927 Радомир

ГС: Димо Стоянов Димов

АС1: Мартин Тодоров Мачев

АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Петър Димов Аспарухов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Черноморец 1919 Бургас - Етър Велико Търново

ГС: Георги Петров Стоянов

АС1: Димо Неделчев Стоянов

АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ти: Николай Диянов Запрянов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Септември 98 Тервел - Добруджа 1919 Добрич

ГС: Кристиян Младенов Тодоров

АС1: Димо Дамянов Вълчев

АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Иван Руменов Христов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Вихрен-Сандански - Миньор Перник

ГС: Иван Стефанов Иванов

АС1: Мартин Руменов Ангелов

АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ти: Вилиян Весков Видинов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Оборище-Панагюрище - Спартак Плевен

ГС: Християна Красимирова Гутева

АС1: Иво Николаев Колев

АС2: Велин Диманов Димитров

4-ти: Георги Георгиев Спасов

СН: Асен Йорданов Николов



Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.