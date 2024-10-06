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Лудогорец достигна до минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Първа лига

Асен Даскалов
Лудогорец достигна до минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Първа лига
Лудогорец достигна до минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Първа лига
снимка: кореспондент на БТА в Русе Бисер Тодоров
София,  
06.10.2024 21:59
 (БТА) 
Първенство на България, мачове от 11-ия кръг в Първа футболна лига:

Хебър - Ботев Враца               1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Божидар Пенчев 10, Дилян Георгиев 21 
червен картон: Олексий Збун (Хебър) 90

Спартак Варна - Локомотив София   3:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Красимир Станоев 2, 0:2 Анисе Бру 13, 1:2 Кристиян Илич 28, 
2:2 Ахмед Ахмедов 59, 3:2 Ивей Ромееш 90 

Лудогорец - Локомотив Пловдив     1:0(0:0)
голмайстори: 1:0 Рик Джонатан 84

от събота:
ЦСКА-София - Септември София  0:1 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Бертран Форие 38
червен картон: Митко Митков (Септември) 88

Ботев Пловдив - Левски       1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 87
червен картон: Йонас Там (Ботев Пловдив) 63

от петък: 
Крумовград - ЦСКА 1948       1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 7, 1:1 Евгений Сердюк 50-дузпа

Арда Кърджали - Берое        1:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Хуан Карлос Пинеда 61, 1:1 Тонислав Йорданов 79

Славия - Черно море          1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 77

временно класиране:
 1. Лудогорец           10   9   1   0  17:1    28 точки 
 2. Левски              11   8   1   2  23:6    25
 3. Ботев (Пловдив)     10   7   1   2  11:5    22
 4. Спартак (Варна)     11   6   3   2  15:10   21
 5. Черно море          11   5   4   2  13:6    19
 6. Арда                11   4   3   4  11:14   15
 7. ЦСКА 1948           10   3   5   2  13:9    14
 8. Берое               11   4   2   5   7:10   14
 9. Крумовград          11   4   1   6   9:13   13
10. Локомотив (Пловдив) 11   3   3   5  13:17   12
11. Славия              11   3   2   6   9:12   11
12. Септември           11   3   1   7   9:16   10
13. ЦСКА-София          10   3   1   6   8:10   10
14. Локомотив (София)   11   2   4   5   7:17   10 
15. Ботев (Враца)       11   2   2   7   8:21    8 
16. Хебър               11   1   4   6  11:17    7

/ИК/

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