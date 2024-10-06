Лудогорец достигна до минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Първа лига

Първенство на България, мачове от 11-ия кръг в Първа футболна лига: Хебър - Ботев Враца 1:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Божидар Пенчев 10, Дилян Георгиев 21 червен картон: Олексий Збун (Хебър) 90 Спартак Варна - Локомотив София 3:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Красимир Станоев 2, 0:2 Анисе Бру 13, 1:2 Кристиян Илич 28,

2:2 Ахмед Ахмедов 59, 3:2 Ивей Ромееш 90 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0(0:0) голмайстори: 1:0 Рик Джонатан 84 от събота: ЦСКА-София - Септември София 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Бертран Форие 38 червен картон: Митко Митков (Септември) 88 Ботев Пловдив - Левски 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 87 червен картон: Йонас Там (Ботев Пловдив) 63 от петък: Крумовград - ЦСКА 1948 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 7, 1:1 Евгений Сердюк 50-дузпа Арда Кърджали - Берое 1:1 (0:0) Голмайстори: 0:1 Хуан Карлос Пинеда 61, 1:1 Тонислав Йорданов 79 Славия - Черно море 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 77 временно класиране: 1. Лудогорец 10 9 1 0 17:1 28 точки 2. Левски 11 8 1 2 23:6 25 3. Ботев (Пловдив) 10 7 1 2 11:5 22 4. Спартак (Варна) 11 6 3 2 15:10 21 5. Черно море 11 5 4 2 13:6 19 6. Арда 11 4 3 4 11:14 15 7. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14 8. Берое 11 4 2 5 7:10 14 9. Крумовград 11 4 1 6 9:13 13 10. Локомотив (Пловдив) 11 3 3 5 13:17 12 11. Славия 11 3 2 6 9:12 11 12. Септември 11 3 1 7 9:16 10 13. ЦСКА-София 10 3 1 6 8:10 10 14. Локомотив (София) 11 2 4 5 7:17 10 15. Ботев (Враца) 11 2 2 7 8:21 8 16. Хебър 11 1 4 6 11:17 7