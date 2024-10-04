Славия победи Черно море след попадение на Карл Фабиен

Славия прекъсна слаба поредица с домакински успех срещу Черно море
Мач от 11-ия кръг в Първа футболна лига
Първенство на България, мачове от 11-ия кръг в Първа футболна лига: Крумовград - ЦСКА 1948 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 7, 1:1 Евгений Сердюк 50-дузпа Арда Кърджали - Берое 1:1 (0:0) Голмайстори: 0:1 Хуан Карлос Пинеда 61, 1:1 Тонислав Йорданов 79 Славия - Черно море 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 77 събота: ЦСКА-София - Септември София Ботев Пловдив - Левски неделя: Хебър - Ботев Враца Спартак Варна - Локомотив София Лудогорец - Локомотив Пловдив временно класиране: 1. Лудогорец 9 8 1 0 16:1 25 точки 2. Левски 10 8 1 1 23:5 25 3. Черно море 11 5 4 2 13:6 19 4. Ботев (Пловдив) 9 6 1 2 10:5 19 5. Спартак (Варна) 10 5 3 2 12:8 18 6. Арда 11 4 3 4 11:14 15 7. ЦСКА 1948 10 3 5 2 13:9 14 8. Берое 11 4 2 5 7:10 14 9. Крумовград 11 4 1 6 9:13 13 10. Локомотив (Пловдив) 10 3 3 4 13:16 12 11. Славия 11 3 2 6 9:12 11 12. ЦСКА-София 9 3 1 5 8:9 10 13. Локомотив (София) 10 2 4 4 5:14 10 14. Ботев (Враца) 10 2 1 7 7:20 7 15. Септември 10 2 1 7 8:16 7 16. Хебър 10 1 3 6 10:16 6
/ИК/
news.modal.text