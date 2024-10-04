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Славия победи Черно море след попадение на Карл Фабиен

Асен Даскалов
Славия победи Черно море след попадение на Карл Фабиен
Славия победи Черно море след попадение на Карл Фабиен
снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
04.10.2024 21:56
 (БТА) 
Първенство на България, мачове от 11-ия кръг в Първа футболна лига:

Крумовград - ЦСКА 1948       1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 7, 1:1 Евгений Сердюк 50-дузпа

Арда Кърджали - Берое        1:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Хуан Карлос Пинеда 61, 1:1 Тонислав Йорданов 79

Славия - Черно море          1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 77

събота:
ЦСКА-София - Септември София
Ботев Пловдив - Левски

неделя:
Хебър - Ботев Враца
Спартак Варна - Локомотив София
Лудогорец - Локомотив Пловдив 

временно класиране:
 1. Лудогорец            9   8   1   0  16:1    25 точки 
 2. Левски              10   8   1   1  23:5    25
 3. Черно море          11   5   4   2  13:6    19
 4. Ботев (Пловдив)      9   6   1   2  10:5    19
 5. Спартак (Варна)     10   5   3   2  12:8    18
 6. Арда                11   4   3   4  11:14   15
 7. ЦСКА 1948           10   3   5   2  13:9    14
 8. Берое               11   4   2   5   7:10   14
 9. Крумовград          11   4   1   6   9:13   13
10. Локомотив (Пловдив) 10   3   3   4  13:16   12
11. Славия              11   3   2   6   9:12   11
12. ЦСКА-София           9   3   1   5   8:9    10
13. Локомотив (София)   10   2   4   4   5:14   10 
14. Ботев (Враца)       10   2   1   7   7:20    7
15. Септември           10   2   1   7   8:16    7
16. Хебър               10   1   3   6  10:16    6

/ИК/

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