Тотнъм, Лацио и Андерлехт постигнаха втори победи в Лига Европа

site.btaТотнъм, Лацио и Андерлехт постигнаха втори победи в Лига Европа
Мачове от втория кръг в Лига Европа:
Ференцварош (Унгария) - Тотнъм (Англия) - 1:2
Хофенхайм (Германия) - Динамо Киев (Украйна) - 2:0
Лацио (Италия) - Ница (Франция) - 4:1
Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) - 0:2
Олимпиакос (Гърция) - Спортинг Брага (Португалия) - 3:0
Карабах (Азербайджан) - Малмьо (Швеция) - 1:2
Реал Сосиедад (Испания) - Андерлехт (Белгия) - 1:2
РФС (Латвия) - Галатасарай (Турция) - 2:2
Славия Прага (Чехия) - Аякс (Нидерландия) - 1:1
от 22:00 часа:
Атлетико Билбао (Испания) - АЗ Алкмаар (Нидерландия)
Бешикташ (Турция) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Елфсборг (Швеция) - Рома (Италия)
Порто (Португалия) - Манчестър Юнайтед (Англия)
ПАОК Солун (Гърция) - ФКСБ (Румъния)
Виктория Пилзен (Чехия) - Лудогорец (България)
Рейнджърс (Шотландия) - Олимпик Лион (Франция)
Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Будьо/Глимт (Норвегия)
Твенте (Нидерландия) - Фенербахче (Турция)
Във временното класиране водят Лацио, Тотнъм и Андерлехт с по 6 точки.
/ГК/
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