Тотнъм, Лацио и Андерлехт постигнаха втори победи в Лига Европа

Мачове от втория кръг в Лига Европа:

Ференцварош (Унгария) - Тотнъм (Англия) - 1:2

Хофенхайм (Германия) - Динамо Киев (Украйна) - 2:0

Лацио (Италия) - Ница (Франция) - 4:1

Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) - 0:2

Олимпиакос (Гърция) - Спортинг Брага (Португалия) - 3:0

Карабах (Азербайджан) - Малмьо (Швеция) - 1:2

Реал Сосиедад (Испания) - Андерлехт (Белгия) - 1:2

РФС (Латвия) - Галатасарай (Турция) - 2:2

Славия Прага (Чехия) - Аякс (Нидерландия) - 1:1

от 22:00 часа:

Атлетико Билбао (Испания) - АЗ Алкмаар (Нидерландия)

Бешикташ (Турция) - Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Елфсборг (Швеция) - Рома (Италия)

Порто (Португалия) - Манчестър Юнайтед (Англия)

ПАОК Солун (Гърция) - ФКСБ (Румъния)

Виктория Пилзен (Чехия) - Лудогорец (България)

Рейнджърс (Шотландия) - Олимпик Лион (Франция)

Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Будьо/Глимт (Норвегия)

Твенте (Нидерландия) - Фенербахче (Турция)

Във временното класиране водят Лацио, Тотнъм и Андерлехт с по 6 точки.