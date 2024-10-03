site.btaОБНОВЕНА Тотнъм, Лацио, Андерлехт, Олимпик Лион и ФКСБ постигнаха втори победи в Лига Европа
Мачове от втория кръг в Лига Европа:
Ференцварош (Унгария) - Тотнъм (Англия) - 1:2
Хофенхайм (Германия) - Динамо Киев (Украйна) - 2:0
Лацио (Италия) - Ница (Франция) - 4:1
Макаби Тел Авив (Израел) - Мидтиланд (Дания) - 0:2
Олимпиакос (Гърция) - Спортинг Брага (Португалия) - 3:0
Карабах (Азербайджан) - Малмьо (Швеция) - 1:2
Реал Сосиедад (Испания) - Андерлехт (Белгия) - 1:2
РФС (Латвия) - Галатасарай (Турция) - 2:2
Славия Прага (Чехия) - Аякс (Нидерландия) - 1:1
Атлетико Билбао (Испания) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 2:0
Бешикташ (Турция) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) - 1:3
Елфсборг (Швеция) - Рома (Италия) - 1:0
Порто (Португалия) - Манчестър Юнайтед (Англия) - 3:3
ПАОК Солун (Гърция) - ФКСБ (Румъния) - 0:1
Виктория Пилзен (Чехия) - Лудогорец (България) - 0:0
Рейнджърс (Шотландия) - Олимпик Лион (Франция) - 1:4
Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Будьо/Глимт (Норвегия) - 0:0
Твенте (Нидерландия) - Фенербахче (Турция) - 1:1
Във временното класиране водят Лацио, Олимпик Лион, Тотнъм, ФКСБ, и Андерлехт с по 6 точки. Лудогорец е на 28-мо място с 1 точка.
/ГК/
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