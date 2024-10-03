Старши треньорът Златомир Загорчич разчита на 20 футболисти за двубоя срещу Черно море

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти за домакинството на Черно море. В нея след лечение на лека контузия се завръща Кристиян Стоянов. Ертан Томбак и Владимир Николов продължават да имат травми.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 11-ия кръг на efbet Лига е в петък, 4 октомври, от 20:00 часа.

групата на "белите":

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Чунг Нгуен До, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Васил Казълджиев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен, Любомир Костов.