Черно море и ЦСКА завършиха без голове

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Първа лига: Локомотив Пловдив - Крумовград - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 23, 0:2 Матеус Енрике 32 Черно море - ЦСКА-София - 0:0 от петък: Локомотив София - Хебър - 0:0 Берое - Славия - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Леандро Годой 90+1 в неделя: ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив Левски - Арда Ботев Враца - Лудогорец в понеделник: Септември София - Спартак Варна временно класиране: 1. Лудогорец 8 7 1 0 14:1 22 точки 2. Левски 9 7 1 1 21:4 22 3. Черно море 10 5 4 1 13:5 19 4. Ботев (Пловдив) 8 5 1 2 9:5 16 5. Спартак (Варна) 9 4 3 2 11:8 15 6. Арда 9 4 2 3 9:11 14 7. ЦСКА 1948 8 3 4 1 12:7 13 8. Берое 10 4 1 5 6:9 13 9. Крумовград 10 4 0 6 8:12 12 10. Локомотив (Пловдив) 10 3 3 4 13:16 12 11. ЦСКА-София 9 3 1 5 8:9 10 12. Локомотив (София) 10 2 4 4 5:14 10 13. Славия 10 2 2 6 8:12 8 14. Ботев (Враца) 9 2 1 6 7:18 7 15. Септември 9 2 1 6 8:15 7 16. Хебър 10 1 3 6 10:16 6