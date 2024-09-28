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Черно море и ЦСКА завършиха без голове

Мирослав Димитров
Черно море и ЦСКА завършиха без голове
Черно море и ЦСКА завършиха без голове
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Красимир Кръстев
Варна,  
28.09.2024 21:57
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Първа лига:

Локомотив Пловдив - Крумовград - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 23, 0:2 Матеус Енрике 32

Черно море - ЦСКА-София - 0:0

от петък:
Локомотив София - Хебър - 0:0
Берое - Славия          - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Леандро Годой 90+1

в неделя:
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
Левски - Арда
Ботев Враца - Лудогорец

в понеделник:
Септември София - Спартак Варна

    временно класиране:                    
 1. Лудогорец            8   7   1   0  14:1    22 точки
 2. Левски               9   7   1   1  21:4    22 
 3. Черно море          10   5   4   1  13:5    19
 4. Ботев (Пловдив)      8   5   1   2   9:5    16
 5. Спартак (Варна)      9   4   3   2  11:8    15
 6. Арда                 9   4   2   3   9:11   14
 7. ЦСКА 1948            8   3   4   1  12:7    13
 8. Берое               10   4   1   5   6:9    13
 9. Крумовград          10   4   0   6   8:12   12
10. Локомотив (Пловдив) 10   3   3   4  13:16   12
11. ЦСКА-София           9   3   1   5   8:9    10
12. Локомотив (София)   10   2   4   4   5:14   10
13. Славия              10   2   2   6   8:12    8
14. Ботев (Враца)        9   2   1   6   7:18    7
15. Септември            9   2   1   6   8:15    7
16. Хебър               10   1   3   6  10:16    6

/МД/

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28.09.2024 21:59

Черно море и ЦСКА-София не успяха да си отбележат гол и поделиха точките

Среща от 10-ия кръг на efbet Лигата: Черно море – ЦСКА-София 0:0 Стадион „Тича“; Зрители - 5000; Съдия – Георги Гинчев; Жълти картони – Дуду (Черно море); Аарон Исека (ЦСКА-София); Състави: Черно море – Пламен Илиев, Ренан Арияш (64-ата мин. Начо),

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Към 23:57 на 28.09.2024 Новините от днес

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