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Денислав Сталев получи наряд за двубоя между дубъла на Лудогорец и Пирин

Мирослав Димитров
Денислав Сталев получи наряд за двубоя между дубъла на Лудогорец и Пирин
Денислав Сталев получи наряд за двубоя между дубъла на Лудогорец и Пирин
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
25.09.2024 17:11
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 11-ия кръг на Втора лига:

27 септември 2024 г., петък, 14:45 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Дунав Русе
 
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                    
 
СН:    Николай Валентинов Малджански     
 
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл
 
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Мартин Викторов Михайлов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Станислав Христов Апостолов                    
 
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - Сдружение футболен клуб Фратрия
 
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                    
 
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009
 
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Христо Митков Минчев                    
 
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Добруджа 1919
 
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    
 
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
28 септември 2024 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - СОФК Несебър
 
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                    
 
СН:    Цветан Борисов Трифонов     
 
28 септември 2024 г., събота, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Ловеч
 
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                    
 
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
30 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
Миньор - ПФК ЦСКА-София II
 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ:    Петър Милков Николов                    
 
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
30 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Пирин 22 АД
 
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                    
 
СН:    Стоян Христов Денев     
 
30 септември 2024 г., понеделник, 18:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА 1948 II
 
ГС:    Владимир Николаев Кирилов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                    
 
СН:    Александър Ангелов Атанасов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/МД/

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