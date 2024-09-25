Денислав Сталев получи наряд за двубоя между дубъла на Лудогорец и Пирин

site.btaДенислав Сталев получи наряд за двубоя между дубъла на Лудогорец и Пирин
Съдийски назначения за срещите от 11-ия кръг на Втора лига:
27 септември 2024 г., петък, 14:45 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Дунав Русе
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Николай Валентинов Малджански
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Асен Йорданов Николов
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Добруджа 1919
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Антон Янков Терзиев
28 септември 2024 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - СОФК Несебър
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Цветан Борисов Трифонов
28 септември 2024 г., събота, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Ловеч
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Георги Иванов Хаджийски
30 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
Миньор - ПФК ЦСКА-София II
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Стефан Иванов Йорданов
30 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Стоян Христов Денев
30 септември 2024 г., понеделник, 18:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА 1948 II
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Александър Ангелов Атанасов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/МД/
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