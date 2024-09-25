Денислав Сталев получи наряд за двубоя между дубъла на Лудогорец и Пирин

Съдийски назначения за срещите от 11-ия кръг на Втора лига:

27 септември 2024 г., петък, 14:45 ч.

ФК Марек 1915 - ФК Дунав Русе



ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков



СН: Николай Валентинов Малджански



28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл



ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Станислав Христов Апостолов



СН: Тихомир Георгиев Боболов



28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Беласица - Сдружение футболен клуб Фратрия



ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков



СН: Пламен Божидаров Мехлемов



28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009



ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Христо Митков Минчев



СН: Асен Йорданов Николов



28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

Ботев Пд II - ПФК Добруджа 1919



ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Антон Янков Терзиев



28 септември 2024 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - СОФК Несебър



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов



СН: Цветан Борисов Трифонов



28 септември 2024 г., събота, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ФК Ловеч



ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ: Иван Руменов Христов



СН: Георги Иванов Хаджийски



30 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

Миньор - ПФК ЦСКА-София II



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Петър Милков Николов



СН: Стефан Иванов Йорданов



30 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Пирин 22 АД



ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов



СН: Стоян Христов Денев



30 септември 2024 г., понеделник, 18:30 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА 1948 II



ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев



СН: Александър Ангелов Атанасов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.