Арда победи Ботев (Пловдив) като домакин

site.btaАрда победи Ботев (Пловдив) като домакин
Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг
Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Иван Тилев 59
червен картон: Йонас Там 62 (Ботев)
Крумовград - Ботев (Враца) - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Рафаел Фуртадо 34, 2:0 Матеус Соуса 47, 3:0 Серкан Юсеин 71-дузпа
червен картон: Федерико Бариос 69 (Ботев)
от неделя:
Славия - Левски - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Кристиан Димитров 45+5
Спартак (Варна) - Черно море - 0:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Мазир Сула 8-дузпа, 0:2 Едуардо Родригес-Дуду 58
от събота:
Лудогорец - Локомотив (София) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60
ЦСКА-София - Берое - 1:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа
от петък:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София) 1:2 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74
Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута
в четвъртък:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78
временно класиране: 1. Лудогорец 8 7 1 0 14:1 22 точки 2. Левски 9 7 1 1 21:4 22 3. Черно море 9 5 3 1 13:5 18 4. Ботев (Пловдив) 8 5 1 2 9:5 16 5. Спартак (Варна) 9 4 3 2 11:8 15 6. Арда 9 4 2 3 9:11 14 7. ЦСКА 1948 7 3 3 1 11:6 12 8. Локомотив (Пловдив) 9 3 3 3 13:14 12 9. Берое 9 3 1 5 5:9 10 10. ЦСКА-София 8 3 0 5 8:9 9 11. Крумовград 9 3 0 6 6:12 9 12. Локомотив (София) 9 2 3 4 5:14 9 13. Славия 9 2 2 5 8:11 8 14. Ботев (Враца) 9 2 1 6 7:18 7 15. Септември 8 2 0 6 7:14 6 16. Хебър 9 1 2 6 10:16 5
/ИК/
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