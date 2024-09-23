Арда победи Ботев (Пловдив) като домакин

Арда изигра добър мач и старши треньорът Александър Тунчев е доволен от това, че неговият отбор поддържа постоянство в последните си двубои. Тимът от Кърджали спечели с 1:0 срещу Ботев (Пловдив) в среща от деветия кръг на футболната efbet