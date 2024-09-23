Подробно търсене

Арда победи Ботев (Пловдив) като домакин

Ивайло Георгиев
Арда победи Ботев (Пловдив) като домакин
Арда победи Ботев (Пловдив) като домакин
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (БТ), архив
Кърджали,  
23.09.2024 21:56
 (БТА)

Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг

Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Иван Тилев 59
червен картон: Йонас Там 62 (Ботев)

Крумовград - Ботев (Враца)          - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Рафаел Фуртадо 34, 2:0 Матеус Соуса 47, 3:0 Серкан Юсеин 71-дузпа
червен картон: Федерико Бариос 69 (Ботев)

от неделя:
Славия - Левски                     - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Кристиан Димитров 45+5

Спартак (Варна) - Черно море        - 0:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Мазир Сула 8-дузпа, 0:2 Едуардо Родригес-Дуду 58

от събота:
Лудогорец - Локомотив (София) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60

ЦСКА-София - Берое                  - 1:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа

от петък:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София)    1:2 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74
Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута

в четвъртък:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78

временно класиране:                    
1. Лудогорец            8   7   1   0   14:1    22 точки
2. Левски               9   7   1   1   21:4    22 
3. Черно море           9   5   3   1   13:5    18
4. Ботев (Пловдив)      8   5   1   2   9:5     16
5. Спартак (Варна)      9   4   3   2   11:8    15
6. Арда                 9   4   2   3   9:11    14
7. ЦСКА 1948            7   3   3   1   11:6    12
8. Локомотив (Пловдив)  9   3   3   3   13:14   12
9. Берое                9   3   1   5   5:9     10
10. ЦСКА-София          8   3   0   5   8:9      9
11. Крумовград          9   3   0   6   6:12     9
12. Локомотив (София)   9   2   3   4   5:14     9
13. Славия              9   2   2   5   8:11     8
14. Ботев (Враца)       9   2   1   6   7:18     7
15. Септември           8   2   0   6   7:14     6
16. Хебър               9   1   2   6  10:16     5

/ИК/

Свързани новини

23.09.2024 22:13

Арда поддържа постоянство и добро ниво, заяви старши треньорът Александър Тунчев

Арда изигра добър мач и старши треньорът Александър Тунчев е доволен от това, че неговият отбор поддържа постоянство в последните си двубои. Тимът от Кърджали спечели с 1:0 срещу Ботев (Пловдив) в среща от деветия кръг на футболната efbet
23.09.2024 22:07

Душан Керкез: "Допуснахме грешка, която промени всичко"

Грешката реши мача с Арда, заяви старши треньорът на Ботев (Пловдив) Душан Керкез след поражението с 0:1 срещу Арда (Кърджали) в мач от деветия кръг на efbet Лига.   Въпросната грешка бе допусната в 59-ата минута, когато Йонас Там подари топката на
23.09.2024 21:58

Иван Тилев отбеляза единствения гол след грешка в отбраната на Ботев (Пловдив) и Арда спечели мача от деветия кръг на efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между отборите на Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив): Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Иван Тилев 59червен картон: Йонас Там 62 (Ботев)стадион: "Арена

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:53 на 23.09.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация