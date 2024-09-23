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Дубълът на ЦСКА-София и Янтра завършиха наравно

Ивайло Георгиев
Дубълът на ЦСКА-София и Янтра завършиха наравно
Дубълът на ЦСКА-София и Янтра завършиха наравно
Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (ЕВ), архив
София,  
23.09.2024 18:52
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на Втора лига:

ЦСКА-София II - Янтра 2019 (Габрово)           0:0

играе се:
Пирин (Благоевград) - Локомотив (Г. Оряховица)

от неделя:
Ловеч - Ботев II (Пловдив)                     3:1 (2:0) 
Добруджа (Добрич) - Струмска слава (Радомир)   3:1 (3:0)  
Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)           1:1 (1:0)  

от събота:
ЦСКА 1948 II (София) - Марек (Дупница)         2:0 (2:0)
Фратрия (Варна) - Миньор (Перник)              1:1 (1:0) 
Несебър - Лудогорец II                         2:2 (0:1) 
Дунав (Русе) - Етър (В. Търново)               1:4 (0:3) 

от петък:
ОФК Спартак (Плевен) - Монтана 1921        2:1 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Преслав Антонов 27, 2:0 Даниел Стоянов 34, 2:1 Виктор Добрев 90+1
Пропусната дузпа: Илия Русинов (Монтана) - 22-а минута

1. Пирин (Благоевград)          9  7 2 0   18:5   23 точки
2. Лудогорец II (Разград)       9  6 3 0   17:7   21
3. Беласица (Петрич)           10  6 2 2   15:6   20
4. Монтана                     10  5 4 1   11:4   19
5. Добруджа (Добрич)           10  4 5 1   19:8   17
6. Янтра (Габрово)             10  4 3 3   15:11  15
7. Миньор (Перник)             10  4 3 3    9:8   15
8. Етър (Велико Търново)       10  4 2 4   18:18  14
9. Марек (Дупница)             10  3 5 2   12:8   14
10. Спартак (Плевен)           10  3 4 3    9:11  13
11. ЦСКА 1948 II (София)       10  4 1 5   15:15  13
12. Ловеч                      10  4 1 5    8:9   13
13. Дунав (Русе)               10  3 3 4   13:16  12
14. Локомотив (Горна Оряховица) 9  4 0 5   10:10  12
15. Фратрия (Варна)            10  3 3 4    7:10  12
16. ЦСКА-София II (София)       9  2 3 4    6:8    9
17. Ботев II (Пловдив)         10  2 1 7    6:19   7
18. Несебър                    10  2 1 7    9:24   7
20. Спортист (Своге)           10  1 3 6    5:12   6
19. Струмска слава (Радомир)   10  1 3 6    7:20   6

/ИК/

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