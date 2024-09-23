Дубълът на ЦСКА-София и Янтра завършиха наравно

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на Втора лига:

ЦСКА-София II - Янтра 2019 (Габрово) 0:0

играе се:

Пирин (Благоевград) - Локомотив (Г. Оряховица)

от неделя:

Ловеч - Ботев II (Пловдив) 3:1 (2:0)

Добруджа (Добрич) - Струмска слава (Радомир) 3:1 (3:0)

Спортист (Своге) - Беласица (Петрич) 1:1 (1:0)

от събота:

ЦСКА 1948 II (София) - Марек (Дупница) 2:0 (2:0)

Фратрия (Варна) - Миньор (Перник) 1:1 (1:0)

Несебър - Лудогорец II 2:2 (0:1)

Дунав (Русе) - Етър (В. Търново) 1:4 (0:3)

от петък:

ОФК Спартак (Плевен) - Монтана 1921 2:1 (2:0)

Голмайстори: 1:0 Преслав Антонов 27, 2:0 Даниел Стоянов 34, 2:1 Виктор Добрев 90+1

Пропусната дузпа: Илия Русинов (Монтана) - 22-а минута

1. Пирин (Благоевград) 9 7 2 0 18:5 23 точки 2. Лудогорец II (Разград) 9 6 3 0 17:7 21 3. Беласица (Петрич) 10 6 2 2 15:6 20 4. Монтана 10 5 4 1 11:4 19 5. Добруджа (Добрич) 10 4 5 1 19:8 17 6. Янтра (Габрово) 10 4 3 3 15:11 15 7. Миньор (Перник) 10 4 3 3 9:8 15 8. Етър (Велико Търново) 10 4 2 4 18:18 14 9. Марек (Дупница) 10 3 5 2 12:8 14 10. Спартак (Плевен) 10 3 4 3 9:11 13 11. ЦСКА 1948 II (София) 10 4 1 5 15:15 13 12. Ловеч 10 4 1 5 8:9 13 13. Дунав (Русе) 10 3 3 4 13:16 12 14. Локомотив (Горна Оряховица) 9 4 0 5 10:10 12 15. Фратрия (Варна) 10 3 3 4 7:10 12 16. ЦСКА-София II (София) 9 2 3 4 6:8 9 17. Ботев II (Пловдив) 10 2 1 7 6:19 7 18. Несебър 10 2 1 7 9:24 7 20. Спортист (Своге) 10 1 3 6 5:12 6 19. Струмска слава (Радомир) 10 1 3 6 7:20 6