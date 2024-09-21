Лудогорец надви Локомотив (София) като домакин

site.btaЛудогорец надви Локомотив (София) като домакин
Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг
Лудогорец - Локомотив (София) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60
ЦСКА-София - Берое - 1:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа
в неделя от 17:30 часа:
Славия - Левски
от 20:00 часа:
Спартак (Варна) - Черно море
в понеделник:
от 17:30 часа: Крумовград - Ботев (Враца)
от 20:00 часа: Арда - Ботев (Пловдив)
от петък:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София) 1:2 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74
Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута
в четвъртък:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78
временно класиране: 1. Лудогорец 8 7 1 0 14:1 22 точки 2. Левски 8 6 1 1 20:4 19 3. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16 4. Черно море 8 4 3 1 11:5 15 5. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15 6. ЦСКА 1948 7 3 3 1 11:6 12 7. Локомотив (Пловдив) 9 3 3 3 13:14 12 8. Арда 8 3 2 3 8:11 11 9. Берое 9 3 1 5 5:9 10 10. ЦСКА-София 8 3 0 5 8:9 9 11. Локомотив (София) 9 2 3 4 5:14 9 12. Славия 8 2 2 4 8:10 8 13. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7 14. Крумовград 8 2 0 6 3:12 6 15. Септември 8 2 0 6 7:14 6 16. Хебър 9 1 2 6 10:16 5
/АВ/
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