Подробно търсене

Лудогорец надви Локомотив (София) като домакин

Ивайло Георгиев
Лудогорец надви Локомотив (София) като домакин
Лудогорец надви Локомотив (София) като домакин
Снимка: кореспондент на БТА в Русе Бисер Тодоров (ЕВ)
Разград,  
21.09.2024 21:57
 (БТА)

Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг

Лудогорец - Локомотив (София) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60

ЦСКА-София - Берое                  - 1:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа

в неделя от 17:30 часа:
Славия - Левски

от 20:00 часа:
Спартак (Варна) - Черно море

в понеделник:
от 17:30 часа: Крумовград - Ботев (Враца)
от 20:00 часа: Арда - Ботев (Пловдив)

от петък:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София)    1:2 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74
Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута

в четвъртък:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78

временно класиране:                    
1. Лудогорец            8   7   1   0   14:1    22 точки
2. Левски               8   6   1   1   20:4    19 
3. Ботев (Пловдив)      7   5   1   1   9:4     16
4. Черно море           8   4   3   1   11:5    15
5. Спартак (Варна)      8   4   3   1   11:6    15
6. ЦСКА 1948            7   3   3   1   11:6    12
7. Локомотив (Пловдив)  9   3   3   3   13:14   12
8. Арда                 8   3   2   3   8:11    11
9. Берое                9   3   1   5   5:9     10
10. ЦСКА-София          8   3   0   5   8:9      9
11. Локомотив (София)   9   2   3   4   5:14     9
12. Славия              8   2   2   4   8:10     8
13. Ботев (Враца)       8   2   1   5   7:15     7
14. Крумовград          8   2   0   6   3:12     6
15. Септември           8   2   0   6   7:14     6
16. Хебър               9   1   2   6  10:16     5

/АВ/

Свързани новини

21.09.2024 22:24

Иван Колев: "Не ни достигна класа в атакуващ план"

На Локомотив (София) не му достига класа в нападение, заяви старши треньорът на отбора Иван Колев след поражението с 0:2 срещу Лудогорец в мач от деветия кръг на българската футболна efbet Лига. "Не ни достигна класа в атакуващ план. Играхме
21.09.2024 22:20

Захари Сираков: "Доволен съм от представянето на отбора, но не съм доволен от това, че не реализирахме доста положения"

Старши треньорът Захари Сираков е доволен от това, че разполага с достатъчно голяма група, за да прави ротации, но не е щастлив от множеството пропуски на Лудогорец при победата с 2:0 срещу Локомотив (София) в мач от деветия кръг на българската
21.09.2024 21:59

Лудогорец победи Локомотив (София) като домакин и оглави еднолично класирането в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от деветия кръг на efbet Лига между отборите на Лудогорец (Разград) и Локомотив 1929 (София): Лудогорец (Разград) - Локомотив 1929 (София) - 2:0 (1:0)голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60стадион:

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:27 на 21.09.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация