Лудогорец надви Локомотив (София) като домакин

На Локомотив (София) не му достига класа в нападение, заяви старши треньорът на отбора Иван Колев след поражението с 0:2 срещу Лудогорец в мач от деветия кръг на българската футболна efbet Лига. "Не ни достигна класа в атакуващ план. Играхме