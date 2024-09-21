С гол от дузпа на Годуин Коялипу ЦСКА-София победи Берое в среща от 9-ия кръг на футболното първенство

Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг ЦСКА-София - Берое - 1:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа от 20:00 часа: Лудогорец - Локомотив (София) в неделя от 17:30 часа: Славия - Левски

от 20:00 часа: Спартак (Варна) - Черно море в понеделник:

от 17:30 часа: Крумовград - Ботев (Враца) от 20:00 часа: Арда - Ботев (Пловдив) от петък: Хебър (Пазарджик) - Септември (София) 1:2 (1:1) Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74 Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута в четвъртък: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78 временно класиране: 1. Лудогорец 7 6 1 0 12:1 19 точки 2. Левски 8 6 1 1 20:4 19 3. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16 4. Черно море 8 4 3 1 11:5 15 5. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15 6. ЦСКА 1948 7 3 3 1 11:6 12 7. Локомотив (Пловдив) 9 3 3 3 13:14 12 8. Арда 8 3 2 3 8:11 11 9. Берое 9 3 1 5 5:9 10 10. ЦСКА-София 8 3 0 5 8:9 9 11. Локомотив (София) 8 2 3 3 5:12 9 12. Славия 8 2 2 4 8:10 8 13. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7 14. Крумовград 8 2 0 6 3:12 6 15. Септември 8 2 0 6 7:14 6 16. Хебър 9 1 2 6 10:16 5