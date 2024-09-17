Локомотив София привлече крило от Нидерландия

site.btaЛокомотив София привлече крило от Нидерландия
Локомотив (София) привлече нидерландския футболист Джани Дос Сантос. 25-годишното крило подписа двугодишен договор с "железничарите", съобщиха от клуба.
Нидерландецът дебютира в "Ередевизи" на 19 години, а впоследствие изкарва две много успешни години в Канада.
"Много се радвам да съм тук, съотборниците ми и треньорският щаб ме приеха много топло, нямам търпение да покажа всичко от себе си за този прекрасен клуб", каза Дос Сантос пред клубния сайт.
/МД/
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