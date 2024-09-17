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Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито между Славия и Левски

Асен Даскалов
Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито между Славия и Левски
Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито между Славия и Левски
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
17.09.2024 18:11
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг в Първа футболна лига:

19 септември, 17:00 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
20 септември, 17:00 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Септември София
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
21 септември, 17:30 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое Стара Загора
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русанов Русев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
21 септември, 20:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
22 септември, 17:30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
22 септември, 20:00 часа
Спартак 1918 Варна - ПФК Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
23 септември, 17:30 часа
ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
23 септември, 20:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пловдив
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Мартин Иванов Марков
СН:    Петър Стоянов Петров

/ГК/

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