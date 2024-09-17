Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито между Славия и Левски

site.btaРадослав Гидженов ще бъде главен съдия на дербито между Славия и Левски
Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг в Първа футболна лига:
19 септември, 17:00 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Костадинов Иванов
20 септември, 17:00 часа
ФК Хебър 1918 - ПФК Септември София
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Александър Костадинов Костадинов
21 септември, 17:30 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев
21 септември, 20:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев
22 септември, 17:30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Крум Добринов Стоилов
22 септември, 20:00 часа
Спартак 1918 Варна - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Георги Генов Нарлев
23 септември, 17:30 часа
ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов
23 септември, 20:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Петър Стоянов Петров
/ГК/
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