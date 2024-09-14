Ботев (Пловдив) спечели срещу Берое в Битката за Тракия

Може да направим много, сигурен е треньорът на Ботев Пловдив Душан Керкез след победата над Берое
Изказвания след мача от 12-ия кръг в Първа лига между Берое и Ботев Пловдив (0:1)
Срещи от 12-ия кръг на Първа лига:
Берое - Ботев (Пловдив) - (0:1 0:1) гормастор: 0:1 Кристиан Нкванчукву 38 червен картон: Ивелин Попов (Ботев) 85' Септември - Славия - 3:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Джордан Гутиерес 38, 2:0 Борислав Рупанов 58, 2:1 Цветелин Чунчуков 64, 3:1 Борислав Рупанов 69, 3:2 Виктор Генев 85 утре: Черно море - Арда ЦСКА 1948 - Левски Крумовград - Лудогорец в понеделник: Локомотив (София) - ЦСКА-София от петък: Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0) голмайстори7 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77 Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1) голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33, 3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6 Класиране: 1. Левски 7 5 1 1 16:2 16 точки 2. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16 3. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15 4. Черно море 7 4 2 1 10:4 14 5. Лудогорец 5 4 1 0 8:1 13 6. Локомотив (Пловдив) 8 3 3 2 13:12 12 7. Арда 7 3 1 3 7:10 10 8. Берое 8 3 1 4 5:8 10 9. ЦСКА 1948 5 2 3 0 7:2 9 10. Локомотив (София) 7 2 3 2 5:9 9 11. Славия 8 2 2 3 8:9 8 12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7 13. Крумовград 7 2 0 5 3:9 6 14. Хебър 8 1 2 5 9:14 5 15. ЦСКА-София 6 1 0 5 4:9 3 16. Септември 7 1 0 6 5:13 3
/ХБ/
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