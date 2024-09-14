Ботев (Пловдив) спечели срещу Берое в Битката за Тракия

Треньорът на Берое Хосе Луис Ачиари направи интересно изказване след края на мача с Ботев. "За съжаление започнахме мача с много отсъствия, но тези, които влязоха, дадоха всичко от себе си. Тръгваме си с празни ръце от мача. Когато един отбор не