Ботев (Враца) и Спартак (Варна) не излъчиха победител в мач от Първа лига

Треньорът на Спартак (Варна) Кирякос Георгиу заяви, че е доволен от дебюта си начело на тима, който завърши с равенство при гостуването на Ботев във Враца. "Стана отворен мач, хубав мач с положения и пред двете врати. Какво не ни достигна? Не ни