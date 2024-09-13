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Ботев (Враца) и Спартак (Варна) не излъчиха победител в мач от Първа лига

Христо Бонински
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) не излъчиха победител в мач от Първа лига
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) не излъчиха победител в мач от Първа лига
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
Враца,  
13.09.2024 21:22
 (БТА)

Срещи от 12-ия кръг на Първа лига:

Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0)
голмайстори7 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77

Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1)
голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33, 3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6

утре: 
Септември - Славия
Берое - Ботев (Пловдив)

в неделя:
Черно море - Арда
ЦСКА 1948 - Левски
Крумовград - Лудогорец

в понеделник:
Локомотив (София) - ЦСКА-София


Класиране:                    

1. Левски               7   5   1   1   16:2    16 точки
2. Спартак (Варна)      8   4   3   1   11:6    15
3. Черно море           7   4   2   1   10:4    14    
4. Лудогорец            5   4   1   0   8:1     13    
5. Ботев (Пловдив)      6   4   1   1   8:4     13    
6. Локомотив (Пловдив)  8   3   3   2   13:12   12 
7. Берое                7   3   1   3   5:7     10    
8. Арда                 7   3   1   3   7:10    10    
9. ЦСКА 1948            5   2   3   0   7:2      9
10. Локомотив (София)   7   2   3   2   5:9      9
11. Славия              6   2   2   2   6:6      8    
12. Ботев (Враца)       8   2   1   5   7:15     7   
13. Крумовград          7   2   0   5   3:9      6    
14. Хебър               8   1   2   5   9:14     5    
15. ЦСКА-София          6   1   0   5   4:9      3    
16. Септември           6   0   0   6   2:11     0

/ХБ/

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