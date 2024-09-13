Ботев (Враца) и Спартак (Варна) не излъчиха победител в мач от Първа лига

Срещи от 12-ия кръг на Първа лига:
Ботев (Враца) - Спартак (Варна) - 1:1 (0:0)
голмайстори7 0:1 Мартин Бачев 56-автогол, 1:1 Даниел Генов 77
Локомотив (Пловдив) - Хебър - 3:3 (2:1)
голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жюлиен Лами 15, 2:1 Димитър Илиев 33, 3:1 Жюлиен Лами 54, 3:2 Калоян Кръстев 90+1, 3:3 Набил Макни 90+6
утре:
Септември - Славия
Берое - Ботев (Пловдив)
в неделя:
Черно море - Арда
ЦСКА 1948 - Левски
Крумовград - Лудогорец
в понеделник:
Локомотив (София) - ЦСКА-София
Класиране:
1. Левски 7 5 1 1 16:2 16 точки
2. Спартак (Варна) 8 4 3 1 11:6 15
3. Черно море 7 4 2 1 10:4 14
4. Лудогорец 5 4 1 0 8:1 13
5. Ботев (Пловдив) 6 4 1 1 8:4 13
6. Локомотив (Пловдив) 8 3 3 2 13:12 12
7. Берое 7 3 1 3 5:7 10
8. Арда 7 3 1 3 7:10 10
9. ЦСКА 1948 5 2 3 0 7:2 9
10. Локомотив (София) 7 2 3 2 5:9 9
11. Славия 6 2 2 2 6:6 8
12. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7
13. Крумовград 7 2 0 5 3:9 6
14. Хебър 8 1 2 5 9:14 5
15. ЦСКА-София 6 1 0 5 4:9 3
16. Септември 6 0 0 6 2:11 0
/ХБ/