Локомотив (Пловдив) и Хебър направиха равенство в мач с шест гола

Първенство на България по футбол, първа среща от 12-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (Пловдив) и Хебър (Пазарджик): Локомотив (Пловдив) – Хебър (Пазарджик) 3:1 (2:1) голмайстори: 0:1 Душан Вукович 3, 1:1 Жулиен Лами 15, 2:1 Димитър