Опитният Ивайло Ненков беше назначен за съдия на дербито във Втора лига Марек – Локомотив (ГО)

Първенство на България по футбол, срещи от 9 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025

14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 (Гб) - Фратрия (Варна)

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Месут Севинчев Ахмедов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Асен Йорданов Николов

14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

Миньор (Перник) - Спортист 2009 (Своге)

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Антон Янков Терзиев

14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Ловеч

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Николай Валентинов Малджански

14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Марек 1915 - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Йордан Веселинов Гулев

14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец (Разград) - ОФК Спартак Пл

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Мартин Иванов Димитров

14 септември 2024 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Монтана - ПФК ЦСКА-София II

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Владимир Йорданов Владимиров

15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ОФК Несебър - ПФК Пирин (Благоевград)

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Донка Динчева Желева-Терзиева

16 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

Ботев Пд II - ФК Дунав Русе

ГС: Иван Руменов Христов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Веселин Мишев Добриянов

16 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919 (Добрич)

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Иво Величков Боев

16 септември 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ЦСКА 1948 II

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Стефан Иванов Йорданов