Янтра и Добруджа останаха в подножието на върха във Втора лига след равенство в директния мач

Първенство на България по футбол във Втора лига, срещи от 7-ия кръг:

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:2

Ботев Пловдив II - Локомотив (Г. Оряховица) 0:2

по-късно днес:

Лудогорец II - Фратрия (Варна)

Етър (В. Търново) - Марек (Дупница)

от уикенда:

Спартак (Плевен) - Пирин 22 (Благоевград) 1:2

Несебър (Несебър) - ЦСКА-София II 0:3

Монтана 1921 (Монтана) - Спортист 2009 (Своге) 1:0

Миньор (Перник) - Ловеч 2:0

Беласица (Петрич) - Дунав (Русе) 2:0

Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София) 0:2

класиране: 1. Пирин (Благоевград) 7 6 1 0 12:3 19 точки 2. Монтана 7 4 3 0 8:1 15 3. Лудогорец II (Разград) 6 4 2 0 10:3 14 4. Беласица (Петрич) 7 4 1 2 10:4 13 5. Миньор (Перник) 7 4 1 2 7:4 13 6. Добруджа (Добрич) 7 2 5 0 14:5 11 7. Янтра (Габрово) 7 3 2 2 11:9 11 8. Дунав (Русе) 7 3 1 3 11:11 10 9. Етър (Велико Търново) 6 3 1 2 10:9 10 10. Марек (Дупница) 6 2 3 1 7:3 9 11. Локомотив (Горна Оряховица) 7 3 0 4 9:8 9 12. Фратрия (обл.Варна) 7 2 2 3 3:5 8 13. ЦСКА II (София) 7 2 1 4 6:8 7 14. Спартак (Плевен) 7 1 4 2 4:7 7 15. Ловеч 7 2 1 4 3:6 7 16. Несебър 7 2 0 5 6:16 6 17. Ботев II (Пловдив) 7 2 0 5 3:13 6 18. Струмска слава (Радомир) 7 1 2 4 6:16 5 19. Спортист (Своге) 7 1 1 5 3:7 4 20. ЦСКА 1948 II (София) 7 1 1 5 6:12 4