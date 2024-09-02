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Янтра и Добруджа останаха в подножието на върха във Втора лига след равенство в директния мач

Ивайло Георгиев
Янтра и Добруджа останаха в подножието на върха във Втора лига след равенство в директния мач
Янтра и Добруджа останаха в подножието на върха във Втора лига след равенство в директния мач
Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (ЕВ)
София,  
02.09.2024 19:28
 (БТА)

Първенство на България по футбол във Втора лига, срещи от 7-ия кръг:

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)     2:2
Ботев Пловдив II - Локомотив (Г. Оряховица)       0:2

по-късно днес:
Лудогорец II - Фратрия (Варна)
Етър (В. Търново) - Марек (Дупница)

от уикенда:
Спартак (Плевен) - Пирин 22 (Благоевград)         1:2  
Несебър (Несебър) - ЦСКА-София II                 0:3  
Монтана 1921 (Монтана) - Спортист 2009 (Своге)    1:0  
Миньор (Перник) - Ловеч                           2:0  
Беласица (Петрич) - Дунав (Русе)                  2:0  
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София)   0:2  

класиране:
1. Пирин (Благоевград)          7  6 1 0  12:3  19 точки
2. Монтана                      7  4 3 0   8:1  15
3. Лудогорец II (Разград)       6  4 2 0  10:3  14 
4. Беласица (Петрич)            7  4 1 2  10:4  13
5. Миньор (Перник)              7  4 1 2   7:4  13
6. Добруджа (Добрич)            7  2 5 0  14:5  11
7. Янтра (Габрово)              7  3 2 2  11:9  11
8. Дунав (Русе)                 7  3 1 3  11:11 10 
9. Етър (Велико Търново)        6  3 1 2  10:9  10
10. Марек (Дупница)             6  2 3 1   7:3   9
11. Локомотив (Горна Оряховица) 7  3 0 4   9:8   9
12. Фратрия (обл.Варна)         7  2 2 3   3:5   8 
13. ЦСКА II (София)             7  2 1 4   6:8   7
14. Спартак (Плевен)            7  1 4 2   4:7   7
15. Ловеч                       7  2 1 4   3:6   7 
16. Несебър                     7  2 0 5   6:16  6
17. Ботев II (Пловдив)          7  2 0 5   3:13  6
18. Струмска слава (Радомир)    7  1 2 4   6:16  5
19. Спортист (Своге)            7  1 1 5   3:7   4  
20. ЦСКА 1948 II (София)        7  1 1 5   6:12  4

/АВ/

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