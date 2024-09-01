Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София) не успяха да излъчат победител в среща от 7-ия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг на Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София) - 1:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Красимир Станоев 1, 1:1 Георги Каракашев 79 по-късно днес: Хебър (Пазарджик) - Берое (Ст. Загора) Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна) Спартак (Варна) - Левски (София) - 0:0 Крумовград - Септември (София) - 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Матеус Енрике 26, 2:0 Матеус Енрике 49 от петък: Славия (София) - Арда (Кърджали) - 1:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Станислав Иванов 2, 1:1 Иван Минчев 79-дузпа Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Сф) - 0:3 (0:2) голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 7, 0:2, 0:3 Евгени Сердюк 45+1, 68 ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Ехидже Укаки 58 временно класиране: 1. Левски 7 5 1 1 16:2 16 точки 2. Спартак (Вн) 7 4 2 1 10:5 14 3. Черно море 6 4 1 1 10:4 13 4. Ботев (Пд) 6 4 1 1 8:4 13 5. Лудогорец 4 4 0 0 8:1 12 6. Локомотив (Пд) 7 3 2 2 10:9 11 7. Берое 6 3 1 2 4:4 10 8. Арда 7 3 1 3 7:10 10 9. ЦСКА 1948 5 2 3 0 7:2 9 10. Локомотив (Сф) 7 2 3 2 5:9 9 11. Славия 6 2 2 2 6:6 8 12. Крумовград 7 2 0 5 3:9 6 13. Ботев (Вр) 7 2 0 5 6:14 6 14. ЦСКА-София 6 1 0 5 4:9 3 15. Хебър 6 0 1 5 3:10 1 16. Септември 6 0 0 6 2:11 0