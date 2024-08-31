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Спартак и Левски завършиха наравно във Варна

Ивайло Георгиев
Спартак и Левски завършиха наравно във Варна
Спартак и Левски завършиха наравно във Варна
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ПК)
Варна,  
31.08.2024 20:53
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг на Първа лига:

Спартак (Варна) - Левски (София) - 0:0

по-късно днес:
Крумовград - Септември (София)

Славия (София) - Арда (Кърджали) - 1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Станислав Иванов 2, 1:1 Иван Минчев 79-дузпа

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Сф) Ц 0:3 (0:2)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 7, 0:2, 0:3 Евгени Сердюк 45+1, 68

ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) Ц 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Ехидже Укаки 58

В неделя:
Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София)
Хебър (Пазарджик) - Берое (Ст. Загора)
Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна)

    временно класиране:

 1. Левски           7   6   0   1  16:2  16 точки
 2. Спартак (Вн)     7   4   2   1  10:5  14
 3. Черно море       6   4   1   1  10:4  13
 4. Ботев (Пд)       6   4   1   1   8:4  13
 5. Лудогорец        4   4   0   0   8:1  12
 6. Локомотив (Пд)   6   3   1   2   9:8  10
 7. Берое            6   3   1   2   4:4  10 
 8. Арда             7   3   1   3   7:10 10
 9. ЦСКА 1948        5   2   3   0   7:2  9
10. Славия           6   2   2   2   6:6  8
11. Локомотив (Сф)   6   2   2   2   4:8  8
12. Ботев (Вр)       7   2   0   5  6:14  6
13. ЦСКА-София       6   1   0   5   4:9  3 
14. Крумовград       6   1   0   5   1:9  3
15. Хебър            6   0   1   5   3:10 1
16. Септември        5   0   0   5   2:9  0

/АВ/

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Футбол – efbet Лигата – Спартак 1918 Варна-Левски Среща от 7-ия кръг на efbet Лигата: Спартак 1918 Варна – Левски 0:0 Голмайстори: Стадион „Спартак“; Зрители - 6000; Съдия – Георги Давидов; Жълти картони – Ангел Грънчов, Йоан Бауренски, Антонио

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