ЦСКА 1948 стигна до три точки срещу Ботев Враца

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг на Първа лига: Славия (София) - Арда (Кърджали) 1:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Станислав Иванов 2, 1:1 Иван Минчев 79-дузпа Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Сф) – 0:3 (0:2) голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 7, 0:2, 0:3 Евгени Сердюк 45+1, 68 По-късно днес: ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) Утре играят: Спартак (Варна) - Левски (София) Крумовград - Септември (София) В неделя: Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София) Хебър (Пазарджик) - Берое (Ст. Загора) Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна) временно класиране: 1. Левски 6 5 0 1 16:2 15 точки 2. Черно море 6 4 1 1 10:4 13 3. Спартак (Вн) 6 4 1 1 10:5 13 4. Лудогорец 4 4 0 0 8:1 12 5. Локомотив (Пд) 6 3 1 2 9:8 10 6. Ботев (Пд) 5 3 1 1 7:4 10 7. Берое 6 3 1 2 4:4 10 8. Арда 7 3 1 3 7:10 10 9. ЦСКА 1948 5 2 3 0 7:2 9 10. Славия 6 2 2 2 6:6 8 11. Локомотив (Сф) 6 2 2 2 4:8 8 12. Ботев (Вр) 7 2 0 5 6:14 6 13. ЦСКА-София 5 1 0 4 4:8 3 14. Крумовград 6 1 0 5 1:9 3 15. Хебър 6 0 1 5 3:10 1 16. Септември 5 0 0 5 2:9 0