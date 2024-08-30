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ЦСКА 1948 стигна до три точки срещу Ботев Враца

Боян Денчев
ЦСКА 1948 стигна до три точки срещу Ботев Враца
ЦСКА 1948 стигна до три точки срещу Ботев Враца
снимка: БТА
Враца,  
30.08.2024 21:15
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг на Първа лига:

Славия (София) - Арда (Кърджали)			1:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Станислав Иванов 2, 1:1 Иван Минчев 79-дузпа

Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 (Сф) – 0:3 (0:2)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагерен 7, 0:2, 0:3 Евгени Сердюк 45+1, 68

По-късно днес:
ЦСКА-София - Ботев (Пловдив)

Утре играят:
Спартак (Варна) - Левски (София)
Крумовград - Септември (София)

В неделя:
Локомотив (Пловдив) - Локомотив (София)
Хебър (Пазарджик) - Берое (Ст. Загора)
Лудогорец (Разград) - Черно море (Варна)

    временно класиране:
 1. Левски           6   5   0   1  16:2  15 точки
 2. Черно море       6   4   1   1  10:4  13
 3. Спартак (Вн)     6   4   1   1  10:5  13
 4. Лудогорец        4   4   0   0   8:1  12
 5. Локомотив (Пд)   6   3   1   2   9:8  10
 6. Ботев (Пд)       5   3   1   1   7:4  10
 7. Берое            6   3   1   2   4:4  10 
 8. Арда             7   3   1   3   7:10 10
 9. ЦСКА 1948        5   2   3   0   7:2  9
10. Славия           6   2   2   2   6:6  8
11. Локомотив (Сф)   6   2   2   2   4:8  8
12. Ботев (Вр)       7   2   0   5  6:14  6
13. ЦСКА-София       5   1   0   4   4:8  3 
14. Крумовград       6   1   0   5   1:9  3
15. Хебър            6   0   1   5   3:10 1
16. Септември        5   0   0   5   2:9  0

/БД/

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