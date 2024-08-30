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Берое привлече крило от Испания

Боян Денчев
Берое привлече крило от Испания
Берое привлече крило от Испания
снимка: БТА
Стара Загора,  
30.08.2024 20:04
 (БТА)

Реал Мурсия официално обяви преминаването на крилото Исмаел Ферер в Берое. „Искаме да благодарим на Исмаел Ферер за неговия ангажимент и професионализъм през всички тези години и да му пожелаем успех в този нов етап“, написаха от Реал Мурсия.

Ферер е третото ново попълнение на Берое през тази седмица, след като преди това бяха привлечени левия бек Фелипе Чакартеги и офанзивният халф Мануел Монселио от Насионал Монтевидео.

/БД/

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