Берое привлече крило от Испания

Реал Мурсия официално обяви преминаването на крилото Исмаел Ферер в Берое. „Искаме да благодарим на Исмаел Ферер за неговия ангажимент и професионализъм през всички тези години и да му пожелаем успех в този нов етап“, написаха от Реал Мурсия.

Ферер е третото ново попълнение на Берое през тази седмица, след като преди това бяха привлечени левия бек Фелипе Чакартеги и офанзивният халф Мануел Монселио от Насионал Монтевидео.