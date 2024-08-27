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Хеттрик на Аймен Суда за убедителна победа на Пирин срещу Етър във Втора лига

Мирослав Димитров
Хеттрик на Аймен Суда за убедителна победа на Пирин срещу Етър във Втора лига
Хеттрик на Аймен Суда за убедителна победа на Пирин срещу Етър във Втора лига
Снимка: Красимир Николов/БТА
София,  
27.08.2024 20:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол срещи от 6-ти кръг във Втора лига:

Пирин Благоевград - Етър Велико Търново    - 4:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 18, 4:0 Аймен Суда 22, 88, 90, 4:1 Мартин Николов 90+3

от понеделник:
ЦСКА 1948 II - Беласица                    - 1:1
Марек Дупница - Ботев Пловдив II           - 4:0

от неделя:
ЦСКА-София II - Спартак Плевен             - 0:0
Фратрия - Несебър                          - 1:0
Ловеч - Янтра Габрово                      - 0:1
Добруджа - Монтана                         - 0:0
Спортист Своге - Лудогорец II Разград      - 0:1     
Дунав Русе - Миньор Перник                 - 1:0
Локомотив Горна Оряховица - Струмска слава - 4:0

класиране:
1. Пирин (Благоевград)          6  5 1 0 10:2 16 точки
2. Лудогорец II (Разград)       6  4 2 0 10:3 14 
3. Монтана                      6  3 3 0 7:1  12
4. Добруджа (Добрич)            6  2 4 0 12:3 10
5. Беласица (Петрич)            6  3 1 2 8:4  10
6. Янтра (Габрово)              6  3 1 2 9:7  10
7. Дунав (Русе)                 6  3 1 2 11:9 10 
8. Етър (Велико Търново)        6  3 1 2 10:9 10
9. Миньор (Перник)              6  3 1 2 5:4  10 
10. Марек (Дупница)             6  2 3 1 7:3  9
11. Фратрия (обл.Варна)         6  2 2 2 3:4  8 
12. Спартак (Плевен)            6  1 4 1 3:5  7
13. Ловеч                       6  2 1 3 3:4  7 
14. Локомотив (Горна Оряховица) 6  2 0 4 7:8  6
15. Ботев II (Пловдив)          6  2 0 4 3:11 6
16. Несебър                     6  2 0 4 6:13 6
17. Струмска слава (Радомир)    6  1 2 3 6:14 5
18. Спортист (Своге)            6  1 1 4 3:6  4 
19. ЦСКА II (София)             6  1 1 4 3:8  4  
20. ЦСКА 1948 II (София)        6  0 1 5 4:12 1

/МД/

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