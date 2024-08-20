Владимир Вълков ще бъде главен съдия на двубоя от Първа лига между Берое и шампиона Лудогорец

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг в Първа футболна лига:

23 август, 19:00 часа

ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Враца

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Валентин Желев Добрев



23 август, 21:15 часа

ПФК Левски - ФК Хебър 1918

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Костадин Ангелов Гергинов



24 август, 19:00 часа

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София ЕАД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Цветан Кръстев Кръстев



24 август, 21:15 часа

ПФК Ботев Пловдив - Спартак 1918 Варна

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Антон Симеонов Генов



25 август, 19:00 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Никола Петров Джугански



25 август, 21:15 часа

ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Кольо Димитров Данев



26 август, 19:00 часа

ПФК Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Иван Захариев Вълчев



26 август, 21:15 часа

ПФК Черно море - ФК Крумовград

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Георгиев Ангелов