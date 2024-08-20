Подробно търсене

Владимир Вълков ще бъде главен съдия на двубоя от Първа лига между Берое и шампиона Лудогорец

Асен Даскалов
Владимир Вълков ще бъде главен съдия на двубоя от Първа лига между Берое и шампиона Лудогорец
Владимир Вълков ще бъде главен съдия на двубоя от Първа лига между Берое и шампиона Лудогорец
Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
20.08.2024 21:04
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг в Първа футболна лига:

23 август, 19:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Враца
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
23 август, 21:15 часа
ПФК Левски - ФК Хебър 1918
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
24 август, 19:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
24 август, 21:15 часа
ПФК Ботев Пловдив - Спартак 1918 Варна
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
25 август, 19:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Никола Петров Джугански     
 
25 август, 21:15 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
26 август, 19:00 часа
ПФК Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
26 август, 21:15 часа
ПФК Черно море - ФК Крумовград
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Николай Георгиев Ангелов

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:24 на 21.08.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация