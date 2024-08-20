Владимир Вълков ще бъде главен съдия на двубоя от Първа лига между Берое и шампиона Лудогорец

site.btaВладимир Вълков ще бъде главен съдия на двубоя от Първа лига между Берое и шампиона Лудогорец
Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг в Първа футболна лига:
23 август, 19:00 часа
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Ботев Враца
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Валентин Желев Добрев
23 август, 21:15 часа
ПФК Левски - ФК Хебър 1918
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Костадин Ангелов Гергинов
24 август, 19:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
24 август, 21:15 часа
ПФК Ботев Пловдив - Спартак 1918 Варна
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Антон Симеонов Генов
25 август, 19:00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Никола Петров Джугански
25 август, 21:15 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Кольо Димитров Данев
26 август, 19:00 часа
ПФК Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Иван Захариев Вълчев
26 август, 21:15 часа
ПФК Черно море - ФК Крумовград
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Георгиев Ангелов
/АВ/
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