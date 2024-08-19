Черно море спечели като гост над Локомотив Пловдив

Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на Първа професионална лига: Ботев (Враца) - Септември (София) – 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Браян Переа 34-дузпа, 2:0 Мартин Бачев 45+3 червен картон: Страхиня Керкез (Септември) Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна) – 1:2 (0:0) голмайстори: 1:0 Жулиен Лами 62, 1:1 Исмаил Иса 75, 1:2 Влатко Дробаров 82 от неделя: Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:0 Хебър (Пазарджик) - Ботев (Пловдив) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Кристиан Нвачукву 51 от събота: ЦСКА - Славия - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Иван Минчев 13-дузпа Лудогорец (Разград) - Левски - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Кайо Видал 86 от петък: Крумовград - Берое (Стара Загора) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Леандро Годой 61 Спартак 1918 (Варна) - Арда (Кърджали) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Антонио Вутов 10 временно класиране: 1. Левски 5 4 0 1 15:2 12 точки 2. Спартак (Вн) 5 3 1 1 9:5 10 3. Ботев (Пд) 4 3 1 0 7:3 10 4. Черно море 5 3 1 1 7:4 10 5. Берое 5 3 1 1 4:3 10 6. Лудогорец 3 3 0 0 7:1 9 7. Локомотив (Сф) 5 2 2 1 4:7 8 8. Локомотив (Пд) 5 2 1 2 6:6 7 9. Славия 4 2 1 1 5:3 7 10. Арда 5 2 0 3 4:8 6 11. ЦСКА 1948 3 0 3 0 2:2 3 12. ЦСКА-София 4 1 0 3 3:6 3 123 Крумовград 5 1 0 4 1:6 3 14. Ботев (Вр) 5 1 0 4 5:11 3 15. Хебър 5 0 1 4 3:9 1 16. Септември 4 0 0 4 0:6 0