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Черно море спечели като гост над Локомотив Пловдив

Боян Денчев
Черно море спечели като гост над Локомотив Пловдив
Черно море спечели като гост над Локомотив Пловдив
снимка: БТА
Пловдив,  
19.08.2024 23:25
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на Първа професионална лига:

Ботев (Враца) - Септември (София) – 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Браян Переа 34-дузпа, 2:0 Мартин Бачев 45+3 
червен картон: Страхиня Керкез (Септември)

Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна) – 1:2 (0:0)
голмайстори: 1:0 Жулиен Лами 62, 1:1 Исмаил Иса 75, 1:2 Влатко Дробаров 82

от неделя:
Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:0

Хебър (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)  -  0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Кристиан Нвачукву 51

от събота:
ЦСКА - Славия - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Иван Минчев 13-дузпа

Лудогорец (Разград) - Левски - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Кайо Видал 86

от петък:
Крумовград - Берое (Стара Загора) - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Леандро Годой 61

Спартак 1918 (Варна) - Арда (Кърджали) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Антонио Вутов 10


временно класиране:
 1. Левски           5   4   0   1  15:2  12 точки
 2. Спартак (Вн)     5   3   1   1   9:5  10
 3. Ботев (Пд)       4   3   1   0   7:3  10
 4. Черно море       5   3   1   1   7:4  10
5. Берое             5   3   1   1   4:3  10
 6. Лудогорец        3   3   0   0   7:1  9
 7. Локомотив (Сф)   5   2   2   1   4:7  8
 8. Локомотив (Пд)   5   2   1   2   6:6  7
 9. Славия           4   2   1   1   5:3  7
10. Арда             5   2   0   3   4:8  6
11. ЦСКА 1948        3   0   3   0   2:2  3 
12. ЦСКА-София       4   1   0   3   3:6  3 
123 Крумовград       5   1   0   4   1:6  3     
14. Ботев (Вр)       5   1   0   4  5:11  3
15. Хебър            5   0   1   4   3:9  1
16. Септември        4   0   0   4   0:6  0

/БД/

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