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39 комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Олимпийските игри в Париж

Ива Кръстева
39 комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Олимпийските игри в Париж
39 комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Олимпийските игри в Париж
Ансамбълът на Китай по художествена гимнастика, снимка: AP Photo/Dar Yasin
Париж,  
11.08.2024 00:54
 (БТА)

Медалисти от 15-ия ден на Олимпийските игри в Париж - 39 финала:

художествена гимнастика, многобой ансамбли:
1. Китай              - 69.800 точки (36.950 пет обръча и 32.850 три ленти и две топки)
2. Израел           - 68.850 (35.600 и 33.250)
3. Италия           - 68.100 (36.100 и 32.000)
-------------------
4. БЪЛГАРИЯ     - 67.800 (34.100 и 33.700)

лека атлетика, скок височина, мъже:
1. Хамиш Кър (Нова Зеландия) - 2.36 метра
2. Шелби МакЮън (САЩ)        - 2.36
3. Мутаз Еса Баршим (Катар)  - 2.34
- - -
8. ТИХОМИР ИВАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - 2.27

лека атлетика, маратон, мъже:
1. Тамират Тола (Етиопия)  - 2:06.26 часа
2. Башир Абди (Белгия)     - 2:06.47
3. Бенсон Кипруто (Кения)  - 2:07.00

лека атлетика, 100 метра с препятствия, жени:
1. Масай Ръсел (САЩ)                 - 12.33 секунди
2. Сирена Самба-Майела (Франция)     - 12.34
3. Джазмин Камачо-Куин (Пуерто Рико) - 12.36

лека атлетика, 800 метра, мъже:
1. Еманюел Уаньони (Кения)         - 1:41.19 минута
2. Марко Апор (Канада)             - 1:41.20    
3. Джамел Седжати (Алжир)          - 1:41.50

лека атлетика, 1500 метра, жени:
1. Фейт Кипиегон (Кения)         - 3:51.29 минути, олимпийски рекорд    
2. Джесика Хъл (Австралия)       - 3:52.56
3. Джорджия Бел (Великобритания) - 3:52.61 

лека атлетика, 5000 метра, мъже:
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)    - 13:13.66 минути
2. Роналд Квемой (Kения)        - 13:15.04
3. Грант Фишер (САЩ)            - 13:15.13

лека атлетика, копие, жени:
1. Харука Китагучи (Япония)      - 65.80 метра
2. Джо-Ан ван Дайк (Южна Африка) - 63.93
3. Никола Огродникова (Чехия)    - 63.68

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, мъже:
1. САЩ (Кристофър Бейли, Върнън Норууд, Брайс Дедмън, Рей Бенджамин) - 2:54.43 минути, олимпийски рекорд
2. Ботсвана (Баяпо Ндори, Бусанг Колин Кебинатшипи, Антони Песела, Лициле Тебого)         - 2:54.53
3. Великобритания (Алекс Хейдок-Уилсън, Матю Хъдсън-Смит, Люис Дейви, Чарли Добсън)      - 2:55.83    

лека атлетика, щафета 4 по 400 метра, жени:
1. САЩ (Шамиър Литъл, Сидни МакЛафлин-Леврон, Габриел Томас, Алексис Холмс)        - 3:15.27 минути
2. Нидерландия (Лике Клавер, Кателийн Петерс, Лисане де Вите, Фемке Бол)                      - 3:19.50
3. Великобритания (Виктория Охуруогу, Лавиай Нилсън, Никол Йергинм, Амбър Анинг)   - 3:19.72  

кану-каяк, едноместен каяк, 500 метра, жени:
1. Лиза Карингтън (Нова Зеландия) - 1:47.36 минути
2. Тамара Чипеш (Унгария)         - 1:48.44 
3. Ема Йоргенсен (Дания)          - 1:49.76

кану-каяк, едноместен каяк, 1000 метра, мъже:
1. Йозеф Достал (Чехия)   - 3:24.07 минути
2. Балинт Копас (Унгария) - 3:24.76
3. Адам Варга (Унгария)   - 3:25.68

кану-каяк, едноместно кану 200 метра, жени:
1. Кейти Винсънт (Канада) - 44.12 секунди (световен рекорд)
2. Невин Харисън (САЩ) - 44.13
3. Ярислейдис Сирило Дюбоа (Куба) - 44.36а

спортно катерене, боулдър и лийд, жени:
1. Яня Гарнбрет (Словения) - 168.5 точки
2. Брук Рабуту (САЩ)       - 156.0
3. Джесика Пилц (Австрия)  - 147.4

вдигане на тежести, категория до 81 килограма, жени:
1. Солфрид Коанда (Норвегия)    - 275 килограма - олимпийски рекорд (121 + 154 - олимпийски рекорд)
2. Сара Ахмед (Египет)          - 268 килограма (117 + 151)
3. Нейси Дахомес (Еквадор)      - 267 килограма (122 + 145)

вдигане на тежести, категория до 102 килограма, мъже:
1. Лиу Хуанхуа (Китай)        - 406 килограма (186 и 220)
2. Акбар Джураев (Узбекистан) - 404 килограма (185 и 219)
3. Яухени Циханцов (Беларус)  - 402 килограма (183 и 219)

вдигане на тежести, категория +102 килограма, мъже:
1. Лаша Талахадзе (Грузия) - 470 килограма (215 + 255)
2. Вараждат Лалаян (Армения) - 467 килограма (215 + 252)
3. Гор Минасян (Бахрейн) - 461 килограма (216 + 245)

волейбол, мъже:
1. Франция
2. Полша
3. САЩ

Футбол, жени:
1. САЩ
2. Бразилия
3. Германия

баскетбол, мъже:
1. САЩ
2. Франция
3. Сърбия

скокове във вода, 10-метрова кула, мъже:
1. Юан Цао (Китай)             - 547.50 точки
2. Рикуто Тамай (Япония)       - 507.65
3. Ноа Уилямс (Великобритания) - 497.35

артистично плуване, дуети:
1. Китай (Лиуи Ван и Киани Ван) - 566.7483 точки
2. Великобритания               - 558.5367
3. Нидерландия                  - 558.3963

тенис на маса, отборно състезание, жени:
1. Китай (Чън Мън, Сун Инша, Ван Маню)
2. Япония (Хина Хаята, Мива Харимото, Миу Хирано)
3. Република Корея (Шин Юбин, Джън Джихи, Ли Еунхи)

водна топка, жени:
1. Испания
2. Австралия
3. Нидерландия    

хандбал, жени:
1. Норвегия
2. Франция
3. Дания

голф, жени:
1. Лидия Ко (Нова Зеландия)     - (-10)
2. Естер Хензелайт (Германия)   - (-8)
3. Джанет Лин (Китай)           - (-7)

модерен петобой, мъже:
1. Ахмед Ел-Генди (Египет) - 1555 точки, световен рекорд
2. Тайшу Сато (Япония)     - 1542
3. Джорджо Малан (Италия)  - 1536
- - -
22. Тодор Михалев (България)

колоездене на писта, мадисън, мъже:
1. Португалия        55 точки
2. Италия               47
3. Дания                41 

борба, 74 кг свободен стил, мъже:
1. Разамбек Жамалов (Узбекистан)
2. Дайчи Такатани (Япония)
3. Кайл Дейк (САЩ) и Чермен Валиев (Таджикистан)

борба, 125 кг свободен стил, мъже:
1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Амир Хосеин Заре (Иран)
3. Таха Акгюл (Турция) и Гиорги Мешвидишвили (Азербайджан)

борба, 62 кг свободен стил, жени:
1. Сакура Мотоки (Япония)
2. Ирина Коляденко (Украйна)
3. Айсулу Тинобекова (Киргизстан) и Грейс Булен (Норвегия)а

Брейк-денс, мъже:
1. Филип Ким/ник-нейм: Фил Уизард (Канада)
2. Дани Дан/Данис Сивил (Франция)
3. Виктор Монталво/Виктор (САЩ)

бокс, категория до 57 килограма, мъже:
1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
2. Мунарбек Сеитбек Уулу (Киргизстан)
3. ХАВИЕР ИБАНЕС (БЪЛГАРИЯ) и Чарли Синиър (Австралия)

бокс, категория до 57 килограма, жени:
1. Лин Ю-Тин (Тайван)
2. Юлия Шеремета (Полша)
3. Есра Йълдъз (Турция) и Нести Петешио (Филипините)
- - - - - - - - - - - - - - 
5. СВЕТЛАНА КАМЕНОВА (БЪЛГАРИЯ)

бокс, категория до 75 килограма, жени:
1. Ли Циан (Китай)
2. Атейна Байлон (Панама)
3. Кейтлин Паркър (Австралия) и Синди Нгамба (Олимпийски отбор на бежанците)

бокс, категория над 92 килограма, мъже:
1. Баходир Джалолов (Узбекистан)
2. Аюб Гадфа (Испания)
3. Нелви Тиафак (Германия) и Джамили Абуду (Франция)

таекуондо, категория над 80 килограма, мъже:
1. Ариан Салими     (Иран)
2. Кейдън Кънингам  (Великобритания)
3. Рафаел Алба (Куба) и Шейх Салах Сисе (Кот д'Ивоар)

таекуондо, категория над 67 килограма, жени:
1. Алтеа Лорен (Франция)
2. Светлана Осипова (Азербайджан)
3. Лий Да-бин (Република Корея) и Нафия Куш (Турция)

плажен волейбол, мъже:
1. Швеция (Давид Ахман, Йонатан Хелвиг)
2. Германия (Клеменс Виклер, Нилс Елерс)
3. Норвегия (Андерс Мол, Кристиан Сьорум)

/ИК/

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