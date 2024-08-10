Левски победи Крумовград като домакин

site.btaЛевски победи Крумовград като домакин
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига:
Левски - Крумовград - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Александър Колев 10, 2:0 Мустафа Сангаре 59, 3:0 Александър Колев 90+3
Берое - Локомотив Пловдив - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Жулиен Лами 58, 0:2 Христо Иванов 88
от петък:
Славия - Спартак Варна 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 10, 1:1 Ахмед Ахмедов 34, 2:1 Денислав Александров 45+1, 3:1 Владимир Николов 49
Арда Кърджали - Хебър 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Иванов 37, 2:0 Илкер Будинов 52,
2:1 Набил Макни 51
пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 19
понеделник:
Септември София - Локомотив София
Черно море - Ботев Враца
отложени мачове:
Ботев Пловдив - Лудогорец
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София
временно класиране:
1. Левски 4 4 0 0 15:1 12 точки 2. Спартак (Вн) 4 2 1 1 8:5 7 3. Ботев (Пд) 3 2 1 0 6:3 7 4. Локомотив (Пд) 4 2 1 1 5:4 7 5. Берое 4 2 1 1 3:3 7 6. Лудогорец 2 2 0 0 6:1 6 7. Арда 4 2 0 2 4:7 6 8. Славия 3 1 1 1 4:3 4 9. Черно море 3 1 1 1 3:2 4 10. Локомотив (Сф) 3 1 1 1 3:7 4 11. ЦСКА-София 3 1 0 2 3:5 3 12. Крумовград 3 1 0 3 1:5 3 13. ЦСКА 1948 3 0 2 0 2:2 2 14. Хебър 4 0 1 3 3:8 1 15. Септември 2 0 0 2 0:2 0 16. Ботев (Вр) 3 0 0 3 2:9 0
/ИК/
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