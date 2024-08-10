Левски победи Крумовград като домакин

За Левски е важно да печели с добра и резултатна игра пред собствените си фенове, заяви старши треньорът Станислав Генчев след успеха с 3:0 срещу Крумовград в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Трибуните бяха пълни, а "сините" надиграха тотално