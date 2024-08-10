Локомотив Пловдив спечели три точки като гост на Берое в Стара Загора

Няма да изпадам в подробности за конкретния мач, следвам линията на отбора. В последните си четирите мача играхме добре. Много е важно, че отборът се развива и надгражда с търпение и методичност нещата се случват. Имаше много единоборства, в някакъв случай не отстъпвахме, което е много важно във футбола. Важно е да играем като колектив от първата до последната минута.