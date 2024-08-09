Арда постигна домакинска победа срещу Хебър във футболния шампионат

Наставникът на Арда Александър Тунчев след успеха срещу Хебър: "След почивката играхме припряно и нервно"
Изказвания след мача от четвъртия кръг в Първа лига между Арда Кърджали и Хебър (2:1):
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига: Славия - Спартак Варна 3:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 10, 1:1 Ахмед Ахмедов 34, 2:1 Денислав Александров 45+1,
3:1 Владимир Николов 49 Арда Кърджали - Хебър 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Станислав Иванов 37, 2:0 Илкер Будинов 52, 2:1 Набил Макни 51 пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 19 събота: Берое - Локомотив Пловдив Левски - Крумовград понеделник: Септември София - Локомотив София Черно море - Ботев Враца отложени мачове: Ботев Пловдив - Лудогорец ЦСКА 1948 - ЦСКА-София временно класиране: 1. Левски 3 3 0 0 12:1 9 точки 2. Спартак (Вн) 4 2 1 1 8:5 7 3. Ботев (Пд) 3 2 1 0 6:3 7 4. Берое 3 2 1 0 3:1 7 5. Лудогорец 2 2 0 0 6:1 6 6. Арда 4 2 0 2 4:7 6 7. Славия 3 1 1 1 4:3 4 8. Черно море 3 1 1 1 3:2 4 9. Локомотив (Пд) 3 1 1 1 3:4 4 10. Локомотив (Сф) 3 1 1 1 3:7 4 11. Крумовград 3 1 0 2 1:2 3 12. ЦСКА-София 3 1 0 2 3:5 3 13. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2 14. Хебър 4 0 1 3 3:8 1 15. Септември 2 0 0 2 0:2 0 16. Ботев (Вр) 3 0 0 3 2:9 0
/ГК/
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