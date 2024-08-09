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Арда постигна домакинска победа срещу Хебър във футболния шампионат

Асен Даскалов
Арда постигна домакинска победа срещу Хебър във футболния шампионат
Арда постигна домакинска победа срещу Хебър във футболния шампионат
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
09.08.2024 23:10
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Спартак Варна         3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Карл Фабиен 10, 1:1 Ахмед Ахмедов 34, 2:1 Денислав Александров 45+1, 
3:1 Владимир Николов 49

Арда Кърджали - Хебър          2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Иванов 37, 2:0 Илкер Будинов 52, 
2:1 Набил Макни 51
пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 19

събота: 
Берое - Локомотив Пловдив
Левски - Крумовград

понеделник:
Септември София - Локомотив София
Черно море - Ботев Враца

отложени мачове:
Ботев Пловдив - Лудогорец
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

временно класиране:
 1. Левски           3   3   0   0  12:1  9 точки
 2. Спартак (Вн)     4   2   1   1   8:5  7
 3. Ботев (Пд)       3   2   1   0   6:3  7
 4. Берое            3   2   1   0   3:1  7
 5. Лудогорец        2   2   0   0   6:1  6
 6. Арда             4   2   0   2   4:7  6
 7. Славия           3   1   1   1   4:3  4
 8. Черно море       3   1   1   1   3:2  4  
 9. Локомотив (Пд)   3   1   1   1   3:4  4 
10. Локомотив (Сф)   3   1   1   1   3:7  4 
11. Крумовград       3   1   0   2   1:2  3     
12. ЦСКА-София       3   1   0   2   3:5  3 
13. ЦСКА 1948        2   0   2   0   2:2  2 
14. Хебър            4   0   1   3   3:8  1 
15. Септември        2   0   0   2   0:2  0
16. Ботев (Вр)       3   0   0   3   2:9  0

/ГК/

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