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Локомотив (Пловдив) привлече френски полузащитник

Димитър Петков
Локомотив (Пловдив) привлече френски полузащитник
Локомотив (Пловдив) привлече френски полузащитник
Йохан Н'зи е четвъртото ново попълнение на Локомотив (Пловдив) / Снимка: БТА, Архив
Пловдив,  
06.08.2024 16:31
 (БТА)

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Йохан Н'зи, съобщиха от футболния клуб. Полузащитникът е четвъртото ново попълнение на „черно-белите“ за това лято. Контрактът му със "смърфовете" е за две години.

Йохан Н'зи е роден на 23 януари 1995 година в Париж. Юноша е на Страсбург. Състезавал се е за отборите на Алтглиенике, Ланк, Ла Лувиер, Созопол и Спартак (Варна).

За последно халфът бе част от състава на Хебър (Пазарджик), където игра под ръководството на сегашния наставник на Локомотив Любослав Пенев.

От пловдивския клуб приветстваха Йохан Н'зи и му пожелаха успех с "черно-белия" екип. 

/ИК/

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