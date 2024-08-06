Локомотив (Пловдив) привлече френски полузащитник

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Йохан Н'зи, съобщиха от футболния клуб. Полузащитникът е четвъртото ново попълнение на „черно-белите“ за това лято. Контрактът му със "смърфовете" е за две години.

Йохан Н'зи е роден на 23 януари 1995 година в Париж. Юноша е на Страсбург. Състезавал се е за отборите на Алтглиенике, Ланк, Ла Лувиер, Созопол и Спартак (Варна).

За последно халфът бе част от състава на Хебър (Пазарджик), където игра под ръководството на сегашния наставник на Локомотив Любослав Пенев.

От пловдивския клуб приветстваха Йохан Н'зи и му пожелаха успех с "черно-белия" екип.