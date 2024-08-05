Струмска слава записа първа победа във Втора лига

Струмска слава победи с 3:0 Ботев II Пловдив в мач от третия кръг на Втора лига. Капитанът Борислав Николов отбеляза две от попаденията, а едно добави Мартин Стоилов.

Лудогорец II Разград се наложи като домакин над Дунав Русе с 4:1. За "орлите" се разписаха Александър Малинов, гостите си вкараха автогол за 2:0, Хюсеин Кельовлуев и Филип Гигов. За Дунав почетния гол вкара Луис Пахама.





Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Втора лига: Струмска слава (Радомир) - Ботев II (Пловдив) – 3:0 Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе) – 4:1 във вторник: Миньор (Перник) - Марек (Дупница) Монтана - ЦСКА 1948 II от неделя: ЦСКА-София II - Спортист (Своге) - 1:2 Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)- 0:2 от събота: Фратрия (Варна) - Пирин (Благоевград) - 0:1 Несебър - Ловеч - 1:2 Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич) - 0:0 Беласица (Петрич) - Етър (Велико Търново) - 2:0 1. Лудогорец II 3 3 0 0 8:2 9 точки 2. Пирин 3 2 1 0 3:1 7 3. Беласица 3 2 0 1 5:1 6 4. Дунав 3 2 0 1 8:6 6 5. Ловеч 3 2 0 1 3:2 6 6. Ботев II 3 2 0 1 3:4 6 7. Добруджа 3 1 2 0 5:1 5 8. Монтана 2 1 1 0 3:0 4 9. Струмска слава 3 1 1 1 4:4 4 10. Фратрия 3 1 1 1 2:2 4 11. Етър 3 1 1 1 3:4 4 12. Спартак (Плевен) 3 1 1 1 3:5 4 13. Спортист 3 1 0 2 2:3 3 14. Несебър 3 1 0 2 3:5 3 15. Локомотив (ГО) 3 1 0 2 2:6 3 16. Марек 2 0 2 0 1:1 2 17. Миньор 2 0 1 1 2:3 1 18. Янтра 3 0 1 2 3:5 1 19. ЦСКА 1948 2 0 0 2 2:4 0 20. ЦСКА-София II 3 0 0 3 1:7 0