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Струмска слава записа първа победа във Втора лига

Боян Денчев
Струмска слава записа първа победа във Втора лига
Струмска слава записа първа победа във Втора лига
снимка: БТА
Радомир,  
05.08.2024 21:02
 (БТА)

Струмска слава победи с 3:0 Ботев II Пловдив в мач от третия кръг на Втора лига. Капитанът Борислав Николов отбеляза две от попаденията, а едно добави Мартин Стоилов.

Лудогорец II Разград се наложи като домакин над Дунав Русе с 4:1. За "орлите" се разписаха Александър Малинов, гостите си вкараха автогол за 2:0, Хюсеин Кельовлуев и Филип Гигов. За Дунав почетния гол вкара Луис Пахама.  



Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Втора лига:

Струмска слава (Радомир) - Ботев II (Пловдив) – 3:0
Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)         – 4:1

във вторник:
Миньор (Перник) - Марек (Дупница)
Монтана - ЦСКА 1948 II

от неделя:
ЦСКА-София II - Спортист (Своге)             - 1:2
Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)- 0:2

от събота:
Фратрия (Варна) - Пирин (Благоевград)       - 0:1
Несебър - Ловеч                             - 1:2
Спартак (Плевен) - Добруджа (Добрич)        - 0:0
Беласица (Петрич) - Етър (Велико Търново)   - 2:0


1. Лудогорец II         3  3 0 0  8:2   9 точки
2. Пирин                3  2 1 0  3:1   7
3. Беласица             3  2 0 1  5:1   6
4. Дунав                3  2 0 1  8:6   6
5. Ловеч                3  2 0 1  3:2   6
6. Ботев II             3  2 0 1  3:4   6
7. Добруджа             3  1 2 0  5:1   5
8. Монтана              2  1 1 0  3:0   4
9. Струмска слава       3  1 1 1  4:4   4
10. Фратрия             3  1 1 1  2:2   4
11. Етър                3  1 1 1  3:4   4
12. Спартак (Плевен)    3  1 1 1  3:5   4
13. Спортист            3  1 0 2  2:3   3
14. Несебър             3  1 0 2  3:5   3
15. Локомотив (ГО)      3  1 0 2  2:6   3
16. Марек               2  0 2 0  1:1   2
17. Миньор              2  0 1 1  2:3   1
18. Янтра               3  0 1 2  3:5   1
19. ЦСКА 1948           2  0 0 2  2:4   0
20. ЦСКА-София II       3  0 0 3  1:7   0

/БД/

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