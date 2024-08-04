Ботев Пловдив се наложи срещу Крумовград в Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Първа лига:
Локомотив София - Черно море - 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 52, 2:0 Светослав Диков 90, 2:1 Асен Дончев 90+7
червен картон: Мазир Сола (Черно море) 64
Крумовград - Ботев Пловдив - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 52
от събота:
Лудогорец - Арда Кърджали - 5:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Сон 8, 2:0 Квадво Дуа 44, 3:0 Руан Круз 47,
4:0 Спас Делев 57, 5:0 Сон 73, 5:1 Феликс Ебоа 88
Спартак Варна - ЦСКА-София - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 14, 2:0 Ахмед Ахмедов 39, 3:0 Иван Дюлгеров 59-автогол
от петък:
Локомотив Пловдив - Левски - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Асими Фадига 9, 0:2 Мустафа Сангаре 85
Хебър - Славия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Виктор Генев 5, 1:1 Набил Макни 49
в понеделник:
Ботев Враца - Берое
отложен двубой:
Септември София - ЦСКА 1948
временно класиране:
1. Левски 3 3 0 0 12:1 9 точки
2. Спартак (Вн) 3 2 1 0 7:2 7
3. Ботев (Пд) 3 2 1 0 6:3 7
4. Лудогорец 2 2 0 0 6:1 6
5. Черно море 3 1 1 1 3:2 4
6. Берое 2 1 1 0 1:0 4
7. Локомотив (Пд) 3 1 1 1 3:4 4
8. Локомотив (Сф) 3 1 1 1 3:7 4
9. Крумовград 3 1 0 2 1:2 3
10. Арда 3 1 0 2 2:6 3
11. ЦСКА-София 3 1 0 2 3:5 3
12. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2
13. Славия 2 0 1 1 1:2 1
14. Хебър 3 0 1 2 2:6 1
15. Септември 2 0 0 2 0:2 0
16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0
/АВ/