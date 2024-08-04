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Ботев Пловдив се наложи срещу Крумовград в Първа лига

Асен Даскалов
Ботев Пловдив се наложи срещу Крумовград в Първа лига
Ботев Пловдив се наложи срещу Крумовград в Първа лига
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (ЛФ)
София,  
04.08.2024 23:10
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Първа лига:

Локомотив София - Черно море - 2:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 52, 2:0 Светослав Диков 90, 2:1 Асен Дончев 90+7
червен картон: Мазир Сола (Черно море) 64

Крумовград - Ботев Пловдив   - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 52

от събота:
Лудогорец - Арда Кърджали - 5:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Сон 8, 2:0 Квадво Дуа 44, 3:0 Руан Круз 47, 
4:0 Спас Делев 57, 5:0 Сон 73, 5:1 Феликс Ебоа 88

Спартак Варна - ЦСКА-София - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 14, 2:0 Ахмед Ахмедов 39, 3:0 Иван Дюлгеров 59-автогол

от петък:
Локомотив Пловдив - Левски - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Асими Фадига 9, 0:2 Мустафа Сангаре 85

Хебър - Славия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Виктор Генев 5, 1:1 Набил Макни 49

в понеделник:
Ботев Враца - Берое

отложен двубой:
Септември София - ЦСКА 1948

временно класиране:
 1. Левски           3   3   0   0  12:1  9 точки
 2. Спартак (Вн)     3   2   1   0   7:2  7
 3. Ботев (Пд)       3   2   1   0   6:3  7
 4. Лудогорец        2   2   0   0   6:1  6
 5. Черно море       3   1   1   1   3:2  4
 6. Берое            2   1   1   0   1:0  4
 7. Локомотив (Пд)   3   1   1   1   3:4  4 
 8. Локомотив (Сф)   3   1   1   1   3:7  4 
 9. Крумовград       3   1   0   2   1:2  3
10. Арда             3   1   0   2   2:6  3    
11. ЦСКА-София       3   1   0   2   3:5  3 
12. ЦСКА 1948        2   0   2   0   2:2  2
13. Славия           2   0   1   1   1:2  1
14. Хебър            3   0   1   2   2:6  1 
15. Септември        2   0   0   2   0:2  0
16. Ботев (Вр)       2   0   0   3   1:7  0

/АВ/

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