Ботев Пловдив се наложи срещу Крумовград в Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от третия кръг на Първа лига между отборите на ФК Крумовград и Ботев (Пловдив): Крумовград – Ботев (Пловдив) 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Джеймс Ето‘о 52 стадион: „Футболен комплекс „Никола Щерев - Старика“, гр.