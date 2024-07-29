С голове на Исмаил Иса и Мазир Сула през второто полувреме Черно море надви Септември (Сф)

Първенство на България по футбол, срещи от Първа лига, втори кръг: Берое - Локомотив (София) – 0:0 Черно море - Септември - 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Исмаил Иса 55, 2:0 Мазир Сула 86 от неделя: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Никола Илиев 17, 1:1 Мичи Нтело 56, 2:1 Ехидже Укаки 71, 2:2 Жюлиен Лами 90+2 ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) - 2:2 (2:1) голмайстори: 1:0 Марио Илиевски 16, 1:1 Ахмед Ахмедов 41, 2:1 Неделко Пишчевич 45, 2:2 Антонио Вутов 72-дузпа от събота: ЦСКА-София - Хебър (Пазарджик) - 3:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44,

3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83 от петък: Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66,

3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90 Арда - Крумовград - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 Временно класиране: 1. Левски 2 2 0 0 10:1 6 точки 2. Ботев (Пд) 2 1 1 0 5:3 4 3. Спартак (Вн) 2 1 1 0 4:2 4 4. Черно море 2 1 1 0 2:0 4 5. Локомотив (Пд) 2 1 1 0 3:2 4 6. Берое 2 1 1 0 1:0 4 7. ЦСКА-София 2 1 0 1 3:2 3 8. Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3 9. Арда 2 1 0 1 1:1 3 Крумовград 2 1 0 1 1:1 3 11. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2 12. Локомотив (Сф) 2 0 1 1 1:6 1 13. Септември 2 0 0 2 0:2 0 Славия 1 0 0 1 0:1 0 15. Хебър 2 0 0 2 1:5 0 16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0