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Първа футболна лига – резултати и класиране

С голове на Исмаил Иса и Мазир Сула през второто полувреме Черно море надви Септември (Сф)

Атанас Василев
С голове на Исмаил Иса и Мазир Сула през второто полувреме Черно море надви Септември (Сф)
С голове на Исмаил Иса и Мазир Сула през второто полувреме Черно море надви Септември (Сф)
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Красимир Кръстев (ЛФ)
София,  
29.07.2024 23:09
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от Първа лига, втори кръг:
Берое - Локомотив (София)           – 0:0 

Черно море - Септември              - 2:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Исмаил Иса 55, 2:0 Мазир Сула 86

от неделя:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Никола Илиев 17, 1:1 Мичи Нтело 56, 2:1 Ехидже Укаки 71, 2:2 Жюлиен Лами 90+2

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) - 2:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Марио Илиевски 16, 1:1 Ахмед Ахмедов 41, 2:1 Неделко Пишчевич 45, 2:2 Антонио Вутов 72-дузпа

от събота:
ЦСКА-София - Хебър (Пазарджик) -  3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 
3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83

от петък:
Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 
3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90

Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 


Временно класиране:
 1. Левски           2   2   0   0  10:1 6 точки
 2. Ботев (Пд)       2   1   1   0   5:3 4
 3. Спартак (Вн)     2   1   1   0   4:2 4
 4. Черно море       2   1   1   0   2:0 4
 5. Локомотив (Пд)   2   1   1   0   3:2 4      
 6. Берое            2   1   1   0   1:0 4
 7. ЦСКА-София       2   1   0   1   3:2 3
 8. Лудогорец        1   1   0   0   1:0 3
 9. Арда             2   1   0   1   1:1 3    
    Крумовград       2   1   0   1   1:1 3  
11. ЦСКА 1948        2   0   2   0   2:2 2
12. Локомотив (Сф)   2   0   1   1   1:6 1  
13. Септември        2   0   0   2   0:2 0
    Славия           1   0   0   1   0:1 0
15. Хебър            2   0   0   2   1:5 0
16. Ботев (Вр)       2   0   0   3   1:7 0

/АВ/

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