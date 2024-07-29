Берое и Локомотив София не успяха да си отбележат гол

Треньорът на Локомотив (София) Иван Колев бе доволен от първата точка, която спечели отборът му за новия сезон. "Имайте предвид, че не се излиза лесно от толкова тежка загуба, която допуснахме в първия кръг у дома (б. а. - 1:6 от Левски). Искам да