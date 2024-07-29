Берое и Локомотив София не успяха да си отбележат гол

Срещи от Първа лига, втори кръг:
Берое - Локомотив (София) – 0:0
От 21:15 часа:
Черно море - Септември
от неделя:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Никола Илиев 17, 1:1 Мичи Нтело 56, 2:1 Ехидже Укаки 71, 2:2 Жюлиен Лами 90+2
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) - 2:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Марио Илиевски 16, 1:1 Ахмед Ахмедов 41, 2:1 Неделко Пишчевич 45, 2:2 Антонио Вутов 72-дузпа
от събота:
ЦСКА-София - Хебър - 3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83
от петък:
Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90
Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21
Временно класиране:
1. Левски 2 2 0 0 10:1 6 точки
2. Ботев (Пд) 2 1 1 0 5:3 4
3. Спартак (Вн) 2 1 1 0 4:2 4
4. Локомотив (Пд) 2 1 1 0 3:2 4
5. Берое 2 1 1 0 1:0 4
6. ЦСКА-София 2 1 0 1 3:2 3
7. Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3
8. Арда 2 1 0 1 1:1 3
Крумовград 2 1 0 1 1:1 3
10. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2
11. Черно море 1 0 1 0 0:0 1
12. Локомотив (Сф) 2 0 1 1 1:6 1
13. Септември 1 0 0 1 0:1 0
Славия 1 0 0 1 0:1 0
15. Хебър 2 0 0 2 1:5 0
16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0
/БД/