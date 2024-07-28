Ботев и Локомотив не се победиха в първото пловдивско дерби за сезона

"Със сигурност е разочароващо. Аз нося отговорност, особено за началото на втората част. Ние все още се развиваме като отбор и имаме играчи, които не са достатъчно опитни. Не може да изглеждаме така, както изглеждахме в първите 10-15 минути от втората част", започна Керкез и изрази огромно разочарование заради случка с един от неговите играчи.