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Ботев и Локомотив не се победиха в първото пловдивско дерби за сезона

Христо Бонински
Ботев и Локомотив не се победиха в първото пловдивско дерби за сезона
Ботев и Локомотив не се победиха в първото пловдивско дерби за сезона
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (ПК)
Пловдив,  
28.07.2024 23:18
 (БТА)

Срещи от Първа лига, втори кръг:

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Никола Илиев 17, 1:1 Мичи Нтело 56, 2:1 Ехидже Укаки 71, 2:2 Жюлиен Лами 90+2

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) - 2:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Марио Илиевски 16, 1:1 Ахмед Ахмедов 41, 2:1 Неделко Пишчевич 45, 2:2 Антонио Вутов 72-дузпа

Утре от 19:00 часа:
Берое - Локомотив (София)

От 21:15 часа:
Черно море - Септември

от събота:
ЦСКА-София - Хебър -  3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83

от петък:
Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90

Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 


Временно класиране:
 1. Левски           2   2   0   0  10:1 6 точки
 2. Ботев (Пд)       2   1   1   0   5:3 4
 3. Спартак (Вн)     2   1   1   0   4:2 4
 4. Локомотив (Пд)   2   1   1   0   3:2 4      
 5. ЦСКА-София       2   1   0   1   3:2 3
 6. Берое            1   1   0   0   1:0 3
 7. Лудогорец        1   1   0   0   1:0 3
 8. Арда             2   1   0   1   1:1 3    
    Крумовград       2   1   0   1   1:1 3  
10. ЦСКА 1948        2   0   2   0   2:2 2
    Черно море       1   0   1   0   0:0 1
12. Септември        1   0   0   1   0:1 0
    Славия           1   0   0   1   0:1 0
14. Хебър            2   0   0   2   1:5 0
15. Локомотив (Сф)   1   0   0   1   1:6 0  
16. Ботев (Вр)       2   0   0   3   1:7 0

/ХБ/

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