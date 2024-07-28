ЦСКА 1948 и Спартак Варна завършиха наравно

Срещи от Първа лига, втори кръг: ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) – 2:2 (2:1) голмайстори: 1:0 Марио Илиевски 16, 1:1 Ахмед Ахмедов 41, 2:1 Неделко Пишчевич 45, 2:2 Антонио Вутов 72-дузпа от 21:15 часа: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) в понеделник от 19:00 часа: Берое - Локомотив (София) от 21:15 часа: Черно море - Септември от събота: ЦСКА-София - Хебър - 3:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83 от петък: Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90 Арда - Крумовград - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 Временно класиране: 1. Левски 2 2 0 0 10:1 6 точки 2. Спартак (Вн) 2 1 1 0 4:2 4 3. Ботев (Пд) 1 1 0 0 3:1 3 4. ЦСКА-София 2 1 0 1 3:2 3 Берое 1 1 0 0 1:0 3 Локомотив (Пд) 1 1 0 0 1:0 3 Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3 7. Арда 2 1 0 1 1:1 3 Крумовград 2 1 0 1 1:1 3 9. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2 Черно море 1 0 1 0 0:0 1 11. Септември 1 0 0 1 0:1 0 Славия 1 0 0 1 0:1 0 14. Хебър 2 0 0 2 1:5 0 15. Локомотив (Сф) 1 0 0 1 1:6 0 16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0