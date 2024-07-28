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ЦСКА 1948 и Спартак Варна завършиха наравно

Боян Денчев
ЦСКА 1948 и Спартак Варна завършиха наравно
ЦСКА 1948 и Спартак Варна завършиха наравно
снимка: БТА
Бистрица,  
28.07.2024 21:00
 (БТА) 
Срещи от Първа лига, втори кръг:

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) – 2:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Марио Илиевски 16, 1:1 Ахмед Ахмедов 41, 2:1 Неделко Пишчевич 45, 2:2 Антонио Вутов 72-дузпа

от 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

в понеделник от 19:00 часа:
Берое - Локомотив (София)

от 21:15 часа:
Черно море - Септември

от събота:
ЦСКА-София - Хебър -  3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83

от петък:
Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90

Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 


Временно класиране:
1. Левски           2   2   0   0  10:1 6 точки
2. Спартак (Вн)     2   1   1   0   4:2 4
3. Ботев (Пд)       1   1   0   0   3:1 3
4. ЦСКА-София       2   1   0   1   3:2 3
   Берое            1   1   0   0   1:0 3
   Локомотив (Пд)   1   1   0   0   1:0 3
   Лудогорец        1   1   0   0   1:0 3
7. Арда             2   1   0   1   1:1 3    
   Крумовград       2   1   0   1   1:1 3  
9. ЦСКА 1948        2   0   2   0   2:2 2
   Черно море       1   0   1   0   0:0 1
11. Септември       1   0   0   1   0:1 0
    Славия          1   0   0   1   0:1 0
14. Хебър           2   0   0   2   1:5 0
15. Локомотив (Сф)  1   0   0   1   1:6 0  
16. Ботев (Вр)      2   0   0   3   1:7 0

/БД/

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